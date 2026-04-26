Sin piedad cortaron los árboles en las cercanías del vado El Espartano

Durante el fin de semana los pobladores de sectores cercanos al vado El Espartano, entre El Palenque y el bulevar del Norte, denunciaron que estaban talando árboles supuestamente para realizar un proyecto vial.
Decenas de árboles fueron cortados en una ciudad donde se están experimentando temperaturas de más de 38 grados con sensación térmica arriba de 40 grados.
En volquetas trasladaron la madera que quedó de los árboles cortados en una zona donde desde hace días vienen talando por construir un vado.
Los sampedranos hicieron un llamado al ICF y a la Fiscalía del Ambiente para que actuén y paren esa tala y si la municipalidad tiene que hacer proyectos viales que presenten los estudios de impacto ambiental.
En esa zona la Corporación recientemente aprobó un proyecto de pavimentación como obra de mitigación vial pero los ambientalistas recomiendan que se busque la manera de conservar la naturaleza.
Un "cementerio" de árboles quedó en ese sector y los mismos conductores que pasaban por el lugar denunciaron la problemática.
Los sampedranos le dicen al alcalde Roberto Contreras que parte de la labor de la municipalidad es reforestar y cuidar, que lo siga haciendo, pero no se ensañe con lo plantado porque un árbol lleva años para crecer.
Nos pone contentos que el alcalde diga que quiere una ciudad verde, pero no entendemos como, porque las acciones dicen lo contrario y lo peor se molesta cuando le dicen, señala Bartolo Méndez, un sampedrano.
¿Para donde es trasladada la madera?, pues es una respuesta que solo las autoridades pueden dar.
San Pedro Sula ha sido una de las ciudades admiradas por su variedad de flora y su imponente montaña El Merendón.
Éste "crimen ambiental" ocurrió el fin de semana según denuncias de los pobladores y conductores que pasaron por la zona.
Bajo el sol y siguiendo indicaciones los equipos procedieron a talar y a cargar la madera ante el asombro de los sampedranos. Esa tala ocurre en el sector norte de la ciudad.