Crimen ambiental en la avenida circunvalación de San Pedro Sula

Los sampedranos no podían creerlo, en plena circunvalación equipos municipales cortaban históricos árboles sin ninguna explicación, lo que fue catalogado como una masacre ambiental.
En la ciudad se registra una temperatura de 35 grados y se anuncian meses calurosos, lo que no parece importarle a las autoridades municipales, quienes afectan la flora de San Pedro Sula.
La tala de árboles se registro en la avenida circunvalación, una zona transitada y donde los conductores y peatones reportaron el grave problema ambiental.
Armados con motosierras, los equipos municipales cumplían órdenes de las autoridades ganándose el repudio de los sampedranos por la masiva tala de árboles.
Los ambientalistas de San Pedro Sula pidieron al Ministerio Público realizar una investigación sobre la masiva tala de árboles igual que lo que ocurrió en la colonia Jardines del Valle, donde podaron decenas de caobas, sin saber cuál fue el destino de esa madera.
Escenas nunca vista en plena circunvalación, observaron los sampedranos en un país donde se ha perdido el 7.3% de los bosques en 11 años.
Por varias horas los empleados municipales podaron los árboles cargaron la madera y la trasladaron a un lugar que se desconoce.
LA PRENSA buscó la reacción de los encargados, pero no constestaron, los empleados que se encontraban en el lugar explicaron que los árboles se encontraban huecos y la orden era podarlos.
Asombro e indignación causó a los ciudadanos que iban transitando por la avenida circunvalación al ver que equipo municipal hizo un corte masivo de árboles.
Entre mayo y junio Honduras estará bajo la influencia del fenómeno del Niño que causa altas temperaturas que pueden superar los 40 grados en San Pedro Sula y la disminución de lluvias.