Más de 30 colonias estarán sin energía el domingo en San Pedro Sula

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía para este domingo 26 de abril en varios sectores de San Pedro Sula, como parte de trabajos de mantenimiento en la red de transmisión.
De acuerdo con la información, las labores se ejecutarán en los circuitos L242 y L244 de la subestación Circunvalación. donde se realizará mantenimiento general con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
Esto debido a que realizarán mantenimiento general de la subestación con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona, indicó la estatal.
La suspensión del fluido eléctrico está prevista en un horario de 8:30 am a 4:30 pm, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.
Entre los sectores afectados figuran el barrio Concepción, Santa Anita, Santa Ana, San Fernando, la colonia Ruiz, Las Vegas, barrio Morazán y colonia Esquipulas, además de la residencial Andalucía y la colonia Ideal.
Asimismo, el corte alcanzará zonas comerciales y puntos de referencia como Acosa, Diunsa, el estadio Jaime Villegas, el campo de fútbol Sergio Amaya, el mercado Dandy y el centro de salud Miguel Paz Barahona.
También estarán sin energía barrios como Medina, Suncery, El Hipódromo y sectores de la colonia Medina, además de establecimientos como el mercado El Rápido.
Mientras que en el circuito L244, la interrupción abarcará la colonia Fernández Guzmán, Tepeaca, Aurora y Alucom, así como Megaplaza, industrias Panavisión y la clínica periférica del IHSS en Tepeaca.
De igual forma, se verán afectadas colonias como la Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad y Pastor Zelaya I y II, además del barrio Cabañitas y Flor del Valle.
Finalmente, la Enee informó que otros sectores incluidos en este corte son San José, Cahsa, colonia El Triángulo, Goybi y Valle de Sula, reiterando que estos trabajos buscan fortalecer la red eléctrica.