Derrame de aguas negras en el bulevar del sur acumula meses de contaminación

Un derrame de aguas negras en el bulevar del Sur, como 250 metros adelante de la Gran Terminal, está generando contaminación y riesgo a conductores y peatones que transitan por la zona y las autoridades municipales brillan por su ausencia.
El tramo en ambas trochas está liso denuncian los conductores pues el derrame de agua lleva ya varios meses sin que le presten atención. Los carros pasan y se contaminan generando un riesgo pues al llegar a las viviendas llevan todos las aguas residuales en las llantas.
Con la subida del combustible muchos conductores dejaron de usar el aire acondicionado y van con los vidrios abajo, en ese bulevar se forma congestionamiento y los ocupantes de los vehículos soportan malos olores e insportables, denuncia Juana Maradiaga, pasajera de transporte público.
Por la zona también transitan personas a pie las que son afectadas pues con el paso de los vehículos los salpican con las aguas nauseabundas.
La Prensa se comunicó con los representantes de la concesionaria Aguas de San Pedro y explicaron que enviaron una cuadrilla para saber si les compete la solución del problema.
Por ese sector hay industria, nuevas construcciones y paso de peatones. La concesionaria Aguas de San Pedro confirmó que se hizo la inspección y no es problema de Aguas de San Pedro porque en ese sitio no hay alcantarillado.
Según los ejecutivos de la concesionaria quien hace la descarga de aguas negras en ese sitio, lo hace al alcantarillado pluvial por lo que el problema debe resolverlo la municipalidad y proceder.
Las autoridades municipales y personal de la alcaldía ha visto el derrame y pasado sobre el, pero no han hecho nada por solucionar el problema que lleva varios meses.