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Unah-Cortés lleva atención gratuita a la población con feria de salud

Los asistentes tienen acceso a controles de signos vitales, educación en salud y orientación sobre prevención de enfermedades, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 10:05 -
  • Ana Reyes Mendoza
Unah-Cortés lleva atención gratuita a la población con feria de salud
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Estudiantes y profesionales de la carrera de Enfermería de la Unah-Cortés participan activamente en la Feria de Salud, brindando atención gratuita a decenas de personas que llegan en busca de servicios básicos y orientación médica preventiva.

 Fotos: Cortesía.
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La Feria de Salud se convierte en un espacio de aprendizaje práctico para los futuros profesionales, quienes aplican sus conocimientos bajo supervisión docente, fortaleciendo su formación académica con experiencia real.
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Durante la jornada, los asistentes tienen acceso a controles de signos vitales, educación en salud y orientación sobre prevención de enfermedades, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
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La actividad refleja el compromiso social de la Unah-Cortés, al promover iniciativas que impactan directamente en el bienestar de las comunidades del valle de Sula.
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Docentes de la carrera supervisan cada uno de los procesos, garantizando una atención segura y de calidad para los usuarios que asisten a la feria.
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La participación comunitaria ha sido clave en el desarrollo de la feria, con una importante afluencia de personas interesadas en recibir atención gratuita y confiable.
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Autoridades académicas destacan que este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre la universidad y la sociedad, cumpliendo con su rol de proyección social.
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Paralelamente, la carrera de Enfermería avanza en su proceso de autoevaluación, una etapa fundamental para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la calidad educativa.
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Este proceso de autoevaluación busca garantizar que la formación de los estudiantes responda a las necesidades actuales del sistema de salud en Honduras.
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La Feria de Salud también sirve como vitrina para evidenciar el nivel de preparación de los estudiantes y el impacto positivo de la carrera en la comunidad.
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Las autoridades invitan a la población a acercarse y aprovechar los servicios disponibles, reiterando que estas iniciativas continuarán desarrollándose como parte del compromiso institucional con la salud pública.
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