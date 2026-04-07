Unah-Cortés lleva atención gratuita a la población con feria de salud

Estudiantes y profesionales de la carrera de Enfermería de la Unah-Cortés participan activamente en la Feria de Salud, brindando atención gratuita a decenas de personas que llegan en busca de servicios básicos y orientación médica preventiva.
La Feria de Salud se convierte en un espacio de aprendizaje práctico para los futuros profesionales, quienes aplican sus conocimientos bajo supervisión docente, fortaleciendo su formación académica con experiencia real.
Durante la jornada, los asistentes tienen acceso a controles de signos vitales, educación en salud y orientación sobre prevención de enfermedades, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
La actividad refleja el compromiso social de la Unah-Cortés, al promover iniciativas que impactan directamente en el bienestar de las comunidades del valle de Sula.
Docentes de la carrera supervisan cada uno de los procesos, garantizando una atención segura y de calidad para los usuarios que asisten a la feria.
La participación comunitaria ha sido clave en el desarrollo de la feria, con una importante afluencia de personas interesadas en recibir atención gratuita y confiable.
Autoridades académicas destacan que este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre la universidad y la sociedad, cumpliendo con su rol de proyección social.
Paralelamente, la carrera de Enfermería avanza en su proceso de autoevaluación, una etapa fundamental para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la calidad educativa.
Este proceso de autoevaluación busca garantizar que la formación de los estudiantes responda a las necesidades actuales del sistema de salud en Honduras.
La Feria de Salud también sirve como vitrina para evidenciar el nivel de preparación de los estudiantes y el impacto positivo de la carrera en la comunidad.
Las autoridades invitan a la población a acercarse y aprovechar los servicios disponibles, reiterando que estas iniciativas continuarán desarrollándose como parte del compromiso institucional con la salud pública.