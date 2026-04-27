Barcelona se reúne con madridista para ficharlo: Real Madrid, favorecido

Sorpresa. Un jugador del Real Madrid podría estar fichando por el FC Barcelona de cara a la próxima temporada.
Hansi Flick seguirá una campaña más como entrenador del FC Barcelona y ha pedido que se sume a las filas del equipo culé un jugador del Real Madrid.
El FC Barcelona está próximo a consagrarse campeón de España y en el cuadro culé no pierden tiempo ya que comienzan a planificar el tema de fichajes y salidas de cara a la próxima campaña.
El Diario Sport de España da la sorpresa este lunes 27 de abril de que jugador del Real Madrid podría fichar en el FC Barcelona de cara a la próxima campaña.
Según informa Diario Sport, Deco mantuvo una extensa reunión con Juanma López, CEO de Niagara Sports y agente de Víctor Muñoz, el talentoso extremo de Osasuna que está realizando una gran temporada en el conjunto navarro.
Desde arriba, más concretamente desde la dirección deportiva culé, se están comenzando a realizar las primeras insinuaciones hacia futbolistas interesantes, a la par que jóvenes, para darle aire freso a un plantilla que sigue estancada en su pelea por lograr la sexta orejona.
Víctor Muñoz se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada en lo que va de la temporada con Osasuna y el FC Barcelona lo quiere tener en sus filas de cara a la próxima campaña.
Según diversas informaciones desde España, Deco, actual director deportivo azulgrana, sostuvo una extensa reunión en Barcelona con el agente del futbolista, quien actualmente está firmando una destacada temporada en CA Osasuna. El encuentro no fue casual: el Barça sigue muy de cerca la evolución del mediocampista ofensivo, convencido de que puede ser una pieza de presente y futuro dentro del proyecto deportivo.
Muñoz, formado en la cantera del Real Madrid, ha dado un salto de calidad notable durante su cesión, consolidándose como uno de los jugadores más interesantes de su equipo.
Víctor Muñoz está abierto a firmar con el Barça, pero el Real Madrid, que retiene derechos de recompra y de primera negativa, activará todos los mecanismos para evitar esta transferencia.
Si Osasuna recibe una oferta, está obligado a informar al Real Madrid. Si el FCB hace una oferta, el Real Madrid activaría automáticamente la recompra, independientemente de si planean conservarlo.
Su cláusula de rescisión está fijada en 40 millones de euros, una cifra que el Barcelona no descarta completamente, pero que genera un dilema importante: el Real Madrid se llevaría aproximadamente la mitad de ese monto debido a derechos previamente establecidos.
En la actual temporada con CA Osasuna, Víctor Muñoz está firmando números bastante sólidos: 5 goles 2 asistencias.
En caso de que el Barça quisiera pagar la cláusula de rescisión íntegra, de 40 millones de euros, el Real Madrid recibiría 20 millones de euros.
La situación está abierta, pero lo que es evidente es que el nombre de Víctor Muñoz se ha convertido en uno de los focos calientes del mercado. En Barcelona ya han movido ficha, pero ahora deberán decidir si están dispuestos a asumir el costo de la operación.
Víctor Múñoz sigue estando ligado en un porcentaje con Real Madrid, pero su agente fue contactado por el FC Barcelona y el jugador estaría dispuesto a fichar por los culés.