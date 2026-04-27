Barcelona se reúne con madridista para ficharlo: Real Madrid, favorecido

Según diversas informaciones desde España, Deco, actual director deportivo azulgrana, sostuvo una extensa reunión en Barcelona con el agente del futbolista, quien actualmente está firmando una destacada temporada en CA Osasuna. El encuentro no fue casual: el Barça sigue muy de cerca la evolución del mediocampista ofensivo, convencido de que puede ser una pieza de presente y futuro dentro del proyecto deportivo.