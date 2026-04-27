Destapan infidelidad de figura a famosa cantante y ella lo expone: "Me engañaste"

Escándalo en Estados Unidos. Destapan infidelidad de figura a famosa cantante y ella lo expone en sus redes sociales.
La pareja sacudió las redes sociales este fin de semana luego de que se confirmara su ruptura.
La reconocida cantante y rapera estadounidense Megan Thee Stallion reveló que ya puso fin a la relación que tenía con Klay Thompson, una de las estrellas de la NBA.
Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que todo apunta a que fue una infidelidad por parte de la figura hacia la cantante.
Ella no ocultó nada y lanzó un mensaje en el que expuso los motivos de separación. Megan Thee Stallion también lo confirmó a través de un comunicado en la revista People.
“Tomé la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto no son negociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no existe un verdadero camino hacia adelante", expuso en el comunicado.
Y complementó: "Estoy tomando este tiempo para priorizarme y avanzar con paz y claridad”.
Estas declaraciones llegaron después de que la cantante expusiera una situación en la que señalaba en sus redes sociales una posible infidelidad por parte del jugador de los Dallas Mavericks.
“Me engañaste, me tuviste rodeada de toda tu familia jugando a las casitas... y ahora te has echado atrás”, expresó en sus redes sociales.
Y añadió: “Te apoyé durante todos tus cambios de humor y el trato hacia mí durante la temporada de baloncesto, y ahora dices que no sabes si puedes ser monógamo. Necesito un verdadero descanso después de esto... adiós a todos”.
Este fue el comunicado de Megan Thee Stallion en sus redes sociales, mismo que inmediatamente causó revuelo en las redes sociales.
La ruptura se confirmó el pasado sábado 25 de abril y antes de un show se le pudo ver visiblemente afectada a la cantante y sus seguidores le mostraron apoyo.
Thompson y Megan Thee Stallion ponen fin a su relación después de que en julio del 2025 la hicieran pública durante un evento organizado por la propia artista en Nueva York, el Inaugural Pete & Thomas Foundation Gala.
Megan Thee Stallion es una famosa cantante y rapera estadounidense que tiene varios éxitos como 'Savage' o 'Wanna Be'. En Instagram cuenta con más de 32 millones de seguidores.
Por su parte, Klay Thompson es una de las figuras de los Dallas Mavericks y, de momento, no se ha pronunciado sobre la ruptura con la bella cantante.