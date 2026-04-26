Florentino lo quiere fuera del Real Madrid y él se rebela: No quiere irse

Jugador del Real Madrid se ha rebelado en el equipo al extremo de comunicarle al presidente Florentino Pérez de que no planea irse del cuadro merengue.
El Real Madrid está a un paso de confirmar, de manera oficial, una temporada para el olvido. Por segunda ocasión en los últimos años, el conjunto blanco se quedaría sin levantar un solo título, un golpe duro para una institución acostumbrada a pelear y conquistar trofeos en cada campaña.
Ante este panorama, en las oficinas del Santiago Bernabéu no hay tiempo que perder. Bajo la dirección de su presidente, Florentino Pérez, ya se trabaja en la reestructuración del equipo de cara a la próxima temporada, tanto en el apartado de fichajes como en la salida de jugadores que no han cumplido con las expectativas.
Uno de los primeros movimientos apunta al banquillo. De forma extraoficial, todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador, lo que abriría la puerta a la llegada de un nuevo técnico, con varios nombres ya circulando en la órbita del club.
Pero más allá del banquillo, la atención también está puesta en el plantel. Dentro de la llamada “lista negra” aparece un nombre que ha generado polémica: Eduardo Camavinga.
El mediocampista francés ha sido señalado tras la eliminación del equipo en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, especialmente por su expulsión en Alemania, considerada por muchos como determinante en la caída del equipo.
Las críticas no se han hecho esperar y, según reportes desde España, Florentino Pérez ya habría tomado la decisión de poner a Camavinga en el mercado.
La intención del club sería recuperar una cifra cercana a los 70 millones de euros, muy por encima de los aproximadamente 31 millones que pagaron por él en 2021.
Sin embargo, el propio Camavinga no está dispuesto a facilitar su salida. De acuerdo con información del diario Marca, el futbolista ha transmitido a su entorno más cercano que su intención es quedarse y revertir su situación dentro del equipo.
Su contrato, vigente hasta junio de 2029, y su deseo de tener minutos de cara a futuras competiciones internacionales, incluyendo el Mundial, refuerzan su postura de no aceptar ofertas este verano.
El escenario se vuelve aún más complejo por el fuerte interés desde la Premier League. Equipos como el Chelsea y el Manchester United estarían dispuestos a apostar fuerte por el mediocampista francés, incluso “tirando la casa por la ventana” para hacerse con sus servicios.
A pesar de ello, el principal obstáculo sigue siendo el propio jugador. Camavinga mantiene firme su deseo de triunfar vestido de blanco y no contempla hacer las maletas en el corto plazo.
No obstante, su presente deportivo genera dudas: las lesiones lo han mantenido alejado de su mejor versión y ha perdido protagonismo en la rotación, siendo superado por otros jóvenes talentos del equipo.
El caso está abierto y promete ser uno de los grandes temas del verano. En el Real Madrid deberán tomar una decisión clave: mantener su apuesta por un futbolista joven con proyección o aprovechar el interés del mercado inglés para financiar la renovación de la plantilla.
Real Madrid quiere vender a Camavinga y el francés no tiene planes de irse señala el Diario Marca de España.