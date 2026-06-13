Donald Trump sorprendió a Pochettino y Estados Unidos por su debut en el Mundial 2026

En la previa del debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, un contacto entre el expresidente Donald Trump y el seleccionador Mauricio Pochettino ha generado enorme expectativa y conversación mediática en torno al combinado norteamericano.
La cuenta oficial de la Casa Blanca difundió la grabación completa de una llamada telefónica que el presidente Donald Trump le hizo al plantel norteamericano, dirigido por entrenador argentino Mauricio Pochettino
El contacto, a pocas horas del partido frente a Paraguay, reunió al mandatario con los protagonistas del primer encuentro del Grupo D y reflejó la relevancia institucional que adquirió el estreno del equipo anfitrión.
Durante la conversación, Trump saludó primero a Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de la FIFA 2026, quien lo puso en contacto directo con los 26 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Pochettino.
Así saludaba Pochettino a Trump al recibir su llamada por teléfono: "Hola señor presidente, ¿cómo está?",. A lo que el político respondió con mucha cercanía: "Bueno, sólo llamaba para decirte que eres un tipo y un entrenador fantástico y estoy al tanto de todo tu éxito y de lo buenos que son tus jugadores".
El presidente Donald Trump demostró su máxima confianza hacia la selección estadounidense y su técnico Pochettino.
"Creo que tienes una gran oportunidad para llegar hasta el final. Así que quiero desearte mucha suerte", fueron las increíbles palabras de Trump a Pochettino.
"Hola, señor presidente. ¿Cómo está?" le decía el argentino al presidente al cogerle el teléfono.
“Muchas gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos”, respondió Pochettino.
Muchos aficionados han interpretado la posible intervención como una muestra del peso político que rodea a la selección en un torneo que se disputa en territorio estadounidense.
Más allá de la polémica, lo cierto es que Estados Unidos respondió dentro del campo con una actuación contundente en su estreno mundialista.
El equipo norteamericano debutó a lo grande tras golear 4-1 a su similar de Paraguay, en un partido donde mostró solidez ofensiva, intensidad y eficacia de cara al arco rival, confirmando así un inicio prometedor en el Grupo D.
El resultado no solo generó entusiasmo entre los aficionados locales, sino que también elevó las expectativas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Pochettino, que busca consolidar un proyecto competitivo en una Copa del Mundo donde los anfitriones tienen la presión de ser protagonistas desde la fase de grupos.
Con el triunfo en el debut y el ruido mediático alrededor del supuesto contacto político, la selección estadounidense comienza su camino mundialista envuelta en atención dentro y fuera del terreno de juego, en un torneo que apenas inicia y ya deja historias que trascienden lo deportivo.
Así, entre el ruido mediático, las especulaciones externas y un debut contundente en el campo, el proceso de Pochettino comienza a escribir sus primeros capítulos en una Copa del Mundo donde cada detalle, dentro y fuera del terreno de juego, genera repercusión global.