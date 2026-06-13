Donald Trump sorprendió a Pochettino y Estados Unidos por su debut en el Mundial 2026

Así saludaba Pochettino a Trump al recibir su llamada por teléfono: "Hola señor presidente, ¿cómo está?",. A lo que el político respondió con mucha cercanía: "Bueno, sólo llamaba para decirte que eres un tipo y un entrenador fantástico y estoy al tanto de todo tu éxito y de lo buenos que son tus jugadores".