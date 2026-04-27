Ana Paola Hall sobre acusaciones de fraude: “Intenta justificar su pérdida atacando a dos mujeres”

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió la noche del 26 de abril a señalamientos difundidos en redes sociales sobre el proceso electoral, tras acusaciones de fraude sin pruebas públicas. En horas de la tarde de ayer, el excandidato presidencial Salvador Nasralla publicó en su cuenta de X: “¿Cuál es la obsesión de estar gastando el dinero que al pueblo le serviría para comer, si las elecciones en Honduras son cada 4 años? Pueden cerrar el CNE de Honduras y el TJE de Honduras y volverlos a abrir en septiembre de 2028 para ‘preparar’ el nuevo fraude de 2029".

Cuál es la obsesión de estar gastando el dinero que al pueblo le serviría para comer, si las elecciones en Honduras son cada 4 años ? Pueden cerrar @CneHonduras @TjeHonduras y volverlas a abrir en septiembre de 2028 para “preparar” el nuevo fraude de 2029. Millones de Hondureños... https://t.co/yvd7zYqU1r — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) April 26, 2026

Además, Nasralla aseguró la destitución de los funcionarios actuales: "Millones de hondureños no permitirán que los partidos políticos sigan manejando el CNE. Esa es condición para creer de nuevo en que se respetará su voluntad”. En el mismo mensaje, añadió que el personal actual del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) podría ser reubicado en otras instituciones, “así como están reubicando en el exterior a las autoras materiales del fraude de 2025”.

Horas más tarde, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, reaccionó también en su cuenta de X con un mensaje en el que cuestionó las denuncias sin respaldo documental. “Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un ‘fraude inexistente’ y de todos y todas... menos de él”, escribió Hall. Hall agregó que no se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones: “Pero nunca muestra las actas de JRV donde se supone estaban sus representantes. Nunca prueba que no perdió”. Asimismo, Hall defendió la actuación del organismo electoral: “No se engañen: mientras unos han dedicado su tiempo a vociferar intentando justificar otra pérdida, en el CNE hemos remitido informes detallados de delitos a la autoridad correspondiente".

Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un “fraude inexistente" y de todos y todas...menos de él.



Pero nunca muestra las actas de JRV donde se supone estaban sus representantes. Nunca prueba que no perdió.



Abundante en palabras, pero sin evidencias,... — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) April 26, 2026