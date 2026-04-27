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Clima este lunes en Honduras: calor imperante en mayoría de regiones

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad

Clima este lunes en Honduras: calor imperante en mayoría de regiones

El país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente, con salida del sol a las 5:29 de la mañana y puesta prevista a las 6:04 de la tarde.
San Pedro Sula.

El calor marcará la jornada de este lunes en Honduras, con temperaturas elevadas en varias regiones del país, especialmente en el norte, donde se prevén los valores más altos, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Aunque el ambiente será mayormente seco y estable durante gran parte del día, el pronosticador José Pavón indicó que por la tarde podrían presentarse lluvias aisladas. Estas precipitaciones se concentrarían principalmente en el sur y suroccidente, influenciadas por la brisa del océano Pacífico, así como en zonas montañosas del centro del territorio.

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En cuanto al comportamiento térmico, departamentos como Cortés liderarán las temperaturas con máximas de hasta 38 grados Celsius. También se esperan valores elevados en Choluteca, Valle, Santa Bárbara y Olancho, donde el termómetro podría alcanzar los 36 grados, mientras que Comayagua rondará los 34 grados.

Otras regiones presentarán condiciones cálidas, aunque con variaciones: Atlántida y Colón registrarán máximas de 31 grados; Copán y Lempira, 32; Francisco Morazán, 30; y El Paraíso, 31 grados. En contraste, Intibucá reportará el clima más fresco, con temperaturas entre 24 y 16 grados.

En la zona insular, los valores oscilarán entre los 31 y 26 grados, mientras que en Gracias a Dios se estiman máximas de 32 y mínimas de 26.

Sobre las condiciones marítimas, Copeco señaló que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, sin alteraciones relevantes para la navegación.

El país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente, con salida del sol a las 5:29 de la mañana y puesta prevista a las 6:04 de la tarde.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante las lluvias aisladas previstas para la tarde.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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