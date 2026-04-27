Clima este lunes en Honduras: calor imperante en mayoría de regiones

San Pedro Sula.

El calor marcará la jornada de este lunes en Honduras, con temperaturas elevadas en varias regiones del país, especialmente en el norte, donde se prevén los valores más altos, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco). Aunque el ambiente será mayormente seco y estable durante gran parte del día, el pronosticador José Pavón indicó que por la tarde podrían presentarse lluvias aisladas. Estas precipitaciones se concentrarían principalmente en el sur y suroccidente, influenciadas por la brisa del océano Pacífico, así como en zonas montañosas del centro del territorio.

En cuanto al comportamiento térmico, departamentos como Cortés liderarán las temperaturas con máximas de hasta 38 grados Celsius. También se esperan valores elevados en Choluteca, Valle, Santa Bárbara y Olancho, donde el termómetro podría alcanzar los 36 grados, mientras que Comayagua rondará los 34 grados. Otras regiones presentarán condiciones cálidas, aunque con variaciones: Atlántida y Colón registrarán máximas de 31 grados; Copán y Lempira, 32; Francisco Morazán, 30; y El Paraíso, 31 grados. En contraste, Intibucá reportará el clima más fresco, con temperaturas entre 24 y 16 grados.

Prevalecerán las condiciones secas en la mayor parte del país, sin embargo, por la tarde la brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones suroccidental y sur; asimismo, precipitaciones débiles muy aisladas sobre sectores... pic.twitter.com/pN1rVI7RXN — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 27, 2026