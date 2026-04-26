Javier López lo consiguió: Motagua clasifica a torneo internacional

Tegucigalpa, Honduras.

El triunfo del Motagua con goleada sobre CD Choloma trajo doble felicidad al interior del nido y es que se clasificaron a la Copa Centroamericana de Concacaf que inicia en agosto de este año. Los azules ya no necesitan ser campeones, pues obtienen su clasificación vía tabla de posiciones, esto obliga a Marathón y Real España a pelear el título del Clausura si lo quieren lograr, aunque el verde podría asegurarlo si los azules o el Olimpia es campeón.

Motagua acompañará al Olimpia que es el clasificado número uno ya que fue campeón del torneo Apertura y esto le garantizó su presencia en una competencia que se le ha negado, donde la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, es tricampeón. Honduras perdió una de las plazas que le había dado la Concacaf en esta competencia desde el torneo pasado; ahora esta está en manos de Nicaragua. Solo los ticos pueden presumir de tener a los cuatro grandes en esta competencia internacional. Los motagüenses llegarán líderes del Clausura al partido del miércoles donde definirán si ganarán las vueltas, certificado que les servirá para liderar las triangulares, pues solo necesita un empate para no depender de nadie.