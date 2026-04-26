Así presumía sus armas "Puñal", del cártel de "El Diablo", acusado de matar a pastor en Yorito

Eduin Eraldo Palma Banegas, de 29 años y conocido bajo el alias de “Puñal”, es un presunto integrante del grupo criminal denominado “Cártel del Diablo”, la banda que aterroriza a Sulaco, Yorito y sus alrededores.
Puñal fue capturado por la Policía Nacional de Honduras en el municipio de Marale, Francisco Morazán, en una operación liderada por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).
A Palma Banegas se le acusa de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego. Actualmente, guarda prisión al centro penal de El Progreso, Yoro.
Las investigaciones lo señalan como el presunto negociador de la organización, encargado de realizar llamadas extorsivas y pactar pagos con los familiares de las víctimas de secuestro.
Se le vincula con el secuestro y posterior asesinato del pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez (foto) en Yorito, Yoro.
Al ser interrogado por los medios tras su captura, ¨Puñal negó conocer al pastor Óscar Núñez y peor aún haber participado en su crimen.
Sin embargo, las autoridades han informado que Puñal no solo es miembro del cartel de El Diablo, sino uno de los más temibles miembros de este grupo criminal.
Se supone que "Puñal" es uno de los sicarios del cartel y una de sus funciones también sería entrenar a los jóvenes del cártel
El Cártel del Diablo es una organización criminal que opera principalmente en el departamento de Yoro, Honduras, específicamente en los municipios de Sulaco y Victoria. Se le atribuyen delitos de alto impacto como secuestro agravado, sicariato, narcotráfico y extorsión.
Diario La Prensa tuvo acceso a esta fotografía de algunos miembros del cártel de El Diablo, entre ellos "Puñal".
El líder del cartel, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", fue incluido esta semana en la lista de los Diez más buscados de Honduras. Ofrecen 300,000 port información que ayude a dar con su captura.