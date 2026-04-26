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Hijo de Tuky Bendaña en cuidados intensivos tras sufrir accidente en moto

El ginecólogo Sergio Bendaña Cardona, hijo de Arturo Tuky Bendaña, es un apasionado del fútbol y de los deportes extremos. Este es el último reporte médico

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El reconocido médico ginecólogo y obstetra, Sergio Bendaña Cardona, se encuentra actualmente recibiendo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un grave accidente mientras conducía su motocicleta, según ha podido confirmar Diario La Prensa.
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Sergio es hijo del reconocido doctor Arturo “Tuky” Bendaña, una figura de gran trayectoria en la vida pública hondureña.
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Arturo Bendaña es recordado por su gestión como Ministro de Salud y por su notable paso al frente de la presidencia del Club Deportivo Marathón, institución con la que la familia ha mantenido un vínculo histórico.
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Más allá de su labor en la medicina, donde se ha destacado por su profesionalismo en el campo de la ginecología, Sergio Bendaña Cardona es reconocido por su espíritu dinámico y su profunda pasión por los deportes.
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Su afinidad por el fútbol es bien conocida, siguiendo la tradición familiar de apoyo incondicional hacia el Club Deportivo Marathón, equipo del cual se declara seguidor apasionado.
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Sin embargo, su faceta deportiva no termina en el estadio. Sergio es un entusiasta confeso de las actividades al aire libre y los deportes extremos.
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En su vida personal, según se ha podido apreciar en sus círculos cercanos y registros públicos, Sergio ha cultivado una fuerte inclinación por el motocross, el ciclismo de montaña y la pesca deportiva, actividades que, junto a su amor por la adrenalina, formaban parte fundamental de su estilo de vida.
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En sus redes sociales muestra su amor por los deportes y la medicina. Incluso tiene sus fotos abiertas al público.
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El último reporte indica que "está en el hospital por un accidente de moto. Lo tienen en cuidados intensivos", indicó una fuente cercana al médico.
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Sergio andaba en competencia de motos. Su familia ha dicho en sus redes sociales que confían en Dios, que todo saldrá bien.
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