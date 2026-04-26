Remiten a centro penal de El Progreso a presunto negociador del cártel del Diablo

San Pedro Sula, Honduras

El presunto negociador del cártel del Diablo, acusado de participar en el secuestro de un productor de café y pastor en el municipio de Yorito, Yoro, fue remitido este domingo al centro penal de El Progreso, Yoro.

A Eduin Eraldo Palma Benegas, de 29 años, alias “Puñal”, se le supone responsable de los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio del ciudadano Óscar Núñez y el orden público del Estado de Honduras.

En la audiencia de declaración de imputado, la Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional ordenó la detención judicial de Palma Banegas, considerando la gravedad del delito de secuestro y la imposibilidad de aplicar medidas sustitutivas.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 30 de abril de 2026 a las 10:00 de la mañana. Por su parte, la defensa del imputado rechazó las acusaciones y solicitó el respeto al estado de inocencia de su representado