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Yorvin muere en la moto que había recuperado; horas antes festejó la llegada de su bebé

Meses atrás, Yorvin Guerra denunció el robo de su motocicleta y logró recuperarla, sin imaginar que en ella perdería la vida tras la revelación de sexo de su bebé en Santa Rosa de Copán

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La muerte de un joven de 21 años ha generado consternación en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, tras un hecho que ha impactado profundamente a la comunidad, en especial a su pareja sentimental.

 Foto: Andrea Quintanilla / Facebook
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Se trata de Yorvin Alexander Guerra, originario de El Paraíso, Copán, quien perdió la vida luego de haber celebrado la revelación de sexo de su hijo junto a Andrea Quintanilla, su pareja.

 Foto: Andrea Quintanilla / Facebook
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Un video que circula en redes sociales muestra el emotivo momento en el que Yorvin y su pareja celebraban la llegada de su bebé, sin imaginar que ese sería uno de los últimos recuerdos compartidos.

 Foto: Andrea Quintanilla / Facebook
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De acuerdo con reportes preliminares, el joven se conducía en su motocicleta cuando sufrió un accidente tipo despiste en el sector de Corralito, en Santa Rosa de Copán.
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Las autoridades detallaron que el joven perdió el control de su moto e impactó contra una estructura, lo que le provocó lesiones de gravedad que causaron su muerte en el lugar.
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El caso ha tomado un giro adicional tras conocerse que la motocicleta en la que se transportaba había sido reportada como robada el pasado 24 de abril ante las autoridades.
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La información fue confirmada mediante un comunicado difundido por la Policía Nacional en sus cuentas oficiales, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales.
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“Mejor no la hubiese encontrado”, escribió un conocido del joven en Facebook, reflejando su impacto por la noticia.
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Su pareja, Andrea Quintanilla, se encuentra en la espera de su hijo y lamenta lo ocurrido. En redes sociales expuso su dolor ante sus cercanos y seguidores.
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A través de redes sociales, la joven expresó su duelo con mensajes dirigidos a Yorvin Guerra. “Ya no vas a conocer a nuestro bebé, mi amor”.
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“No sé cómo hacerle entender a mi mente y corazón que tú ya no estarás con nosotros. Estabas muy emocionado... ahora solo me queda cuidar de nuestro bebé”, añadió en otra publicación.
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Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos continúan expresando su pesar por la repentina muerte del joven Yorvin y lamentan la tragedia.
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