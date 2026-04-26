Yorvin muere en la moto que había recuperado; horas antes festejó la llegada de su bebé

La muerte de un joven de 21 años ha generado consternación en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, tras un hecho que ha impactado profundamente a la comunidad, en especial a su pareja sentimental.
Se trata de Yorvin Alexander Guerra, originario de El Paraíso, Copán, quien perdió la vida luego de haber celebrado la revelación de sexo de su hijo junto a Andrea Quintanilla, su pareja.
Un video que circula en redes sociales muestra el emotivo momento en el que Yorvin y su pareja celebraban la llegada de su bebé, sin imaginar que ese sería uno de los últimos recuerdos compartidos.
De acuerdo con reportes preliminares, el joven se conducía en su motocicleta cuando sufrió un accidente tipo despiste en el sector de Corralito, en Santa Rosa de Copán.
Las autoridades detallaron que el joven perdió el control de su moto e impactó contra una estructura, lo que le provocó lesiones de gravedad que causaron su muerte en el lugar.
El caso ha tomado un giro adicional tras conocerse que la motocicleta en la que se transportaba había sido reportada como robada el pasado 24 de abril ante las autoridades.
La información fue confirmada mediante un comunicado difundido por la Policía Nacional en sus cuentas oficiales, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales.
“Mejor no la hubiese encontrado”, escribió un conocido del joven en Facebook, reflejando su impacto por la noticia.
Su pareja, Andrea Quintanilla, se encuentra en la espera de su hijo y lamenta lo ocurrido. En redes sociales expuso su dolor ante sus cercanos y seguidores.
A través de redes sociales, la joven expresó su duelo con mensajes dirigidos a Yorvin Guerra. “Ya no vas a conocer a nuestro bebé, mi amor”.
“No sé cómo hacerle entender a mi mente y corazón que tú ya no estarás con nosotros. Estabas muy emocionado... ahora solo me queda cuidar de nuestro bebé”, añadió en otra publicación.
Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos continúan expresando su pesar por la repentina muerte del joven Yorvin y lamentan la tragedia.