BTS inicia en Tampa su gira norteamericana con sorpresas en escena

Las superestrellas del K-pop interpretaron “Permission to Dance” y “Magic Shop” como bis sorpresa durante el arranque en Estados Unidos de su gira por estadios.La noche del sábado estuvo llena de momentos inolvidables para los seguidores de BTS.
El concierto con entradas agotadas en el Raymond James Stadium marcó el inicio de la esperada etapa norteamericana de la gira del grupo surcoreano para presentar su nuevo álbum, Arirang.
Fue la primera vez que BTS se presentó en Tampa y su primer concierto en Estados Unidos tras un receso de cuatro años, iniciado en 2022.
Incluso algunos de los seguidores más fieles —quienes repartían pegatinas y pines gratis o vestían camisetas blancas y negras con la imagen de su integrante favorito— nunca antes habían visto a la agrupación en vivo.
La popularidad mundial de la boy band se disparó tras el lanzamiento de dos sencillos en inglés que alcanzaron el primer lugar en las listas: “Dynamite”, en 2020, y “Butter”, en 2021. Sin embargo, su gira de 2022 se vio afectada por los efectos persistentes de la pandemia.
Algunos integrantes reconocieron la importancia de su regreso a Norteamérica al dirigirse a sus fans durante el espectáculo.
“El concierto de esta noche es muy importante para nosotros”, dijo J-Hope, rapero del grupo. “Sinceramente, estaba un poco preocupado antes de venir. Pero esta noche, Tampa, ¡fueron increíbles!”. Hizo una pausa antes de continuar. “Hicieron desaparecer todas mis preocupaciones”. El público respondió con gritos ensordecedores.
Estos fueron algunos de los momentos más destacados del concierto del sábado. BTS volverá a presentarse en Tampa el domingo y el martes.
Los conciertos de BTS son conocidos por sus colores vibrantes. Los fans llevaban barras luminosas —que se vendían hasta por 119 dólares en internet— que cambiaban de color en tonos de azul, rojo, amarillo, verde, morado y blanco, sincronizadas con el ritmo del espectáculo.
BTS se presentará también en Tampa este 26 y 28 de abril de 2026 en el Raymond James Stadium.
Esta gira incluirá paradas en otras ciudades de Estados Unidos como El Paso, Stanford y Las Vegas entre abril y mayo de 2026.