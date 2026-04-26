Lubin le pegó un cachazo a conductor y luego le descargaron un arma solo por una vía

El caso de Lubin Cruz ocurrió el viernes 24 de abril de 2026 en la aldea Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso, Guatemala.
El hecho se originó por una discusión vial en la calle principal de la aldea, debido a una disputa por el derecho de paso en un sector estrecho entre una camioneta y un camión repartidor.
El incidente fue captado por cámaras de seguridad, mostrando que Lubín Cruz descendió de su vehículo con un arma de fuego para amenazar y golpear con la empuñadura al conductor del camión.
Tras ser agredido, el piloto del camión sacó su propia arma y disparó contra Cruz mientras este regresaba a su camioneta.
Según reportes preliminares, la víctima recibió al menos cuatro impactos de bala.
Los disparos alcanzaron áreas críticas, incluyendo la espalda y el cráneo.
Lubin fue atendido en el lugar por los Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), quienes lo estabilizaron para su traslado.
Lubi Cruz falleció poco después de ingresar al Hospital General San Juan de Dios en la Ciudad de Guatemala, debido a que llegó en estado agónico.
Al momento del ataque, Lubín Cruz se encontraba acompañado por su sobrino, Carlos Sante, quien presenció los hechos.
Tras el tiroteo, el piloto del camión involucrado se habría retirado de la escena; las autoridades locales investigan si el acto califica como legítima defensa dada la agresión armada inicial de la víctima.