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Lubin le pegó un cachazo a conductor y luego le descargaron un arma solo por una vía

La imagen más viral de la semana se registró en El Ocotal, El Progreso, en Guatemala, y dejó a un hombre sin vida, el cual fue identificado como Lubin Cruz

Lubin le pegó un cachazo a conductor y luego le descargaron un arma solo por una vía
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El caso de Lubin Cruz ocurrió el viernes 24 de abril de 2026 en la aldea Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso, Guatemala.
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El hecho se originó por una discusión vial en la calle principal de la aldea, debido a una disputa por el derecho de paso en un sector estrecho entre una camioneta y un camión repartidor.
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El incidente fue captado por cámaras de seguridad, mostrando que Lubín Cruz descendió de su vehículo con un arma de fuego para amenazar y golpear con la empuñadura al conductor del camión.
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Tras ser agredido, el piloto del camión sacó su propia arma y disparó contra Cruz mientras este regresaba a su camioneta.
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Según reportes preliminares, la víctima recibió al menos cuatro impactos de bala.
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Los disparos alcanzaron áreas críticas, incluyendo la espalda y el cráneo.
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Lubin fue atendido en el lugar por los Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), quienes lo estabilizaron para su traslado.
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Lubi Cruz falleció poco después de ingresar al Hospital General San Juan de Dios en la Ciudad de Guatemala, debido a que llegó en estado agónico.
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Al momento del ataque, Lubín Cruz se encontraba acompañado por su sobrino, Carlos Sante, quien presenció los hechos.
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Tras el tiroteo, el piloto del camión involucrado se habría retirado de la escena; las autoridades locales investigan si el acto califica como legítima defensa dada la agresión armada inicial de la víctima.
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