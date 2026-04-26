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Desgarrador: al menos 19 muertos tras ataques con explosivos en el sur de Colombia

La cifra de víctimas asciende a 19 muertos y más de 30 heridos tras un ataque con bomba en la Vía Panamericana, en Colombia

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 12:55 -
  • Agencia EFE
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La explosión de un cilindro bomba lanzado el sábado por presuntos disidentes de las FARC en un tramo de la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), dejó 19 civiles muertos, cinco más de los informados la víspera, señalaron este domingo las autoridades.

 ERNESTO GUZMAN / EFE
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"Según informes preliminares, este atroz suceso arroja un saldo doloroso de 19 civiles fallecidos", manifestó la Gobernación del Cauca en un decreto en el que declaró tres días de duelo por la tragedia.

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El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó la información en un comunicado en el que señaló que lamenta "profundamente los hechos ocurridos en el departamento del Cauca e informa sobre el inicio de las labores de abordaje forense en las 19 víctimas".

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"La labor forense se desarrolla con la participación de seis equipos interdisciplinarios integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo" para la identificación y determinación de las causas de la muerte, agregó el IML.

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El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

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En el decreto de tres días de duelo, la Gobernación del Cauca señaló que entre el atentado en la Panamericana y otros ataques perpetrados ayer, "se tiene un saldo de más de 48 civiles heridos, cinco de ellos menores de edad".

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Según la información, la ofensiva de las disidencias de las FARC en el Cauca ha dado lugar a "una compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en los municipios de Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbio y Patía, entre otros".

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Para enfrentar ese deterioro del orden público y la seguridad, que se extiende a los vecinos departamentos de Valle del Cauca y Nariño, el Ministerio de Defensa anunció un refuerzo militar en el Cauca con el despliegue de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y el envío de más unidades policiales a lo largo de la Panamericana.

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"Los asesinos son los narcoterroristas de las disidencias del cartel de alias Mordisco que delinquen en esta región", manifestó el ministro de Defensa, Padro Sánchez Suárez.

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Las autoridades colombianas atribuyen este ataque a la columna Jaime Martínez, dirigida por Iván Idrobo Arredondo, alias Marlon, por quien desde ayer ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares).

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La Jaime Martínez hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece también una millonaria recompensa.

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Personas se lamentan en la vía Panamericana.

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