Fue ofrecido al Real Madrid y lo humillaron: Florentino lo rechazó y apunta al Barcelona

El futbolista se queda sin contrato a final de temporada, fue ofrecido al Real Madrid, pero Florentino Pérez rechazó su llegada y ahora se acerca al Barcelona.
Real Madrid volvió a sufrir otro duro golpe con el empate 1-1 ante el Betis en la Liga Española. Vinicius puso a ganar a los merengues, ero en el tiempo de descuento apareció Héctor Bellerín para poner el 1-1 y causar mucho dolor en el conjunto blanco. ¡Caos total!
Otra mala noticia para el Real Madrid en el partido de La Cartuja fue el cambio que pidió Kylian Mbappé en el minuto 80 por un problema físico. Crece la preocupación en la Casa Blanca a falta de cinco jornadas para el final de la temporada en LaLiga.
Con LaLiga prácticamente sentenciada a favor del Barcelona y eliminados de la Champions ante el Bayern Múnich, en el club madrileño empieza a sonar fuerte una palabra que siempre activa el nerviosismo en Madrid: mercado de fichajes.
Florentino Pérez tendrá que comparecer ante los socios del Real Madrid para analizar una temporada de sendos altibajos, con la destitución de Xabi Alonso y un largo etcétera de decisiones cuestionadas.
El Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, tiene la obligación de reforzar un equipo que no terminó de convencer en ninguno de los frentes. Otra temporada sin títulos, mientras el Barcelona sigue cosechando éxitos.
En lo que respecta al mercado de fichajes, una noticia sorprendente apareció en las últimas horas y con el Real Madrid como protagonista.
Bernardo Silva fue ofrecido formalmente al Real Madrid por su agente Jorge Mendes, una vez confirmada la marcha del portugués del Manchester City al término de la presente temporada, información que adelantó el periodista José Félix Díaz de Diario As.
El portugués finaliza su contrato con el Manchester City y de común acuerdo decidieron y anunciaron que la historia con ambos caminando de la mano, había llegado a su fin.
Bernardo Silva, uno de los mediocampistas más inteligentes del planeta y que estará en el Mundial 2026, ha soñado con vestir de blanco en el Real Madrid, pero la realidad es otra.
Diario As asegura que pese al ofrecimiento de Bernardo Silva, los planes del Real Madrid no pasan por la contratación de un jugador que ha sido protagonista de los muchos duelos que han enfrentado a Manchester City y Real Madrid en la última década.
Florentino Pérez ha dicho no a este fichaje. El presidente del Real Madrid rechazó su llegada y le cerró la puerta de manera humillante.
El presidente madridista no está convencido de la operación por diferentes razones: rendimiento, edad y salario. Con casi 32 años y aunque siga demostrando su categoría, el portugués no encajaría en el Santiago Bernabéu.
Bernardo Silva cree que su cuerpo y su mente siguen preparadas para la exigencia de la máxima competición y su objetivo es seguir en lo más alto, de ahí que haya considerado como un objetivo la posibilidad de pasar a formar parte de la plantilla del Real Madrid 26-27. Pero su destino podría ser otro, siempre en España.
Tras ser rechazado por el Real Madrid, Bernardo Silva se ha visto empujado a buscar en otro grande de España, aunque tampoco aparece el camino despejado.
Bernardo Silva también fue ofrecido al Barcelona, pero de momento no encuentra respuesta de parte de la institución blaugrana que tiene como entrenador al alemán Hansi Flick.
En los últimos días, el nombre del portugués ha sido vinculado con insistencia al Barcelona, club que desde hace tiempo sigue de cerca su situación. La dirección deportiva blaugrana vería en Silva a un futbolista ideal para reforzar su mediocampo, gracias a su versatilidad, técnica y experiencia al más alto nivel.
Lo que nadie puede discutir es que Bernardo Silva llega en estado de gracia. El centrocampista acumula 46 apariciones esta temporada, incluyendo participaciones clave en la Premier League y la FA Cup. Manchester City pelea por una Premier que parecía perdida y avanza en la FA Cup con la mira puesta en la final.