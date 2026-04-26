El hombre asesinado en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula era taxista VIP

Foto en vida de Félix Marcelino García, el hombre que fue asesinado la tarde del sábado en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula.
A eso de las 3:30 de la tarde del sábado 25 de abril, tres sujetos armados se bajaron de un carro en la seis calle, entre la 14 y 15 calle de la colonia Las Vegas y comenzaron a disparar contra Félix García.
El cuerpo quedó cerca de un palo de almendro, a la par de un carro rojo del que minutos antes se había bajado un señor a comprar comida en un local cercano a la zona.
"Él estaba con otro muchacho y solo le dijo: "andate", sabía que era a él que lo buscaban", contó una persona que estaba en el lugar.
"Eran tres y así como se bajaron del carro, también se subieron y se fueron para allá arriba", indicó otro testigo mientras señalaba hacia la 14 avenida.
Cerca del cuerpo del malogrado hombre de 38 años quedaron unas botellas de cervezas. Algunos dicen que estaba departiendo en el lugar, otros aseguran que venía huyendo de los pistoleros.
La escena del crimen se cerró, y en el lugar, las autoridades confirmaron que Félix recién había recobrado su libertad.
A Félix lo capturaron el 25 de febrero en el segundo anillo de San Pedro Sula y se le vinculaba de formar parte de la banda criminal "el Mudo".
A García se le acusó de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, tenencia ilegal de municiones y uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial. Sin embargo, salió en libertad días después.
La familia de Félix confirmó que este era taxista VIP y ya había purgado una pena por delitos relacionados con grupos criminales.