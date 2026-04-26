"Esto es un milagro de Dios": Jorge Cordero sobre el embarazo de Ana Alvarado

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, y su esposo Jorge Cordero compartieron un emotivo video en redes sociales donde revelan que, tras 12 años de intentos, esperan a su primer hijo juntos.
En el video difundido por la pareja, su reacción fue descrita como una mezcla de sorpresa y alegría, con gestos de incredulidad y lágrimas al recibir la noticia directamente de Ana.
El momento en que Ana sorprende a Jorge con la noticia del embarazo. Jorge reaccionando con emoción al enterarse.
Ana y Jorge en una toma íntima anunciando la noticia a su familia, quienes reaccionaron con júbilo.
Ana mostró en video imágenes de las pruebas caseras de embarazo que se realizó para estar segura de su estado y también de la primera ecografía de su bebé.
La imagen del ultrasonido del bebé ha despertado la emoción de familiares, amigos y público en general apostando desde ya sobre cuál si será niño o niña, la pareja aún no ha revelado esa información.
En un En Vivo realizado anoche, Jorge Cordero comentó que: "Yo no me quería ilusionar, en doce años nunca había pasado, entonces yo decía esto es un milagro de Dios, porque yo no pensaba que podíamos ser padres.
En otro En vivo, Cordero pidió oraciones por la salud de su bebé. "Les pediría algo de corazón, poner su oración de que el bebé salga bien, con eso yo soy feliz. Eso es lo más importante, que salga saludable".
Jorge anunció que este lunes van a publicar el video completo de cuando Ana descubrió que estaba embarazada, porque desean compartir ese momento vulnerable lleno de felicidad. La pareja se casó en Tegucigalpa, Honduras en 2017.
La pareja recibió la bendición en la iglesia San Francisco de Asís. La recepción fue en el Parque Naciones Unidas donde se ubica el Cristo de El Picacho y donde llegaron unos 150 invitados.