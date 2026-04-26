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"Esto es un milagro de Dios": Jorge Cordero sobre el embarazo de Ana Alvarado

Cordero expresó que “el tiempo de Dios es perfecto”, subrayando que la llegada del bebé representa la culminación de un sueño compartido.

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 13:32 -
  • Redacción web
Esto es un milagro de Dios: Jorge Cordero sobre el embarazo de Ana Alvarado
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La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, y su esposo Jorge Cordero compartieron un emotivo video en redes sociales donde revelan que, tras 12 años de intentos, esperan a su primer hijo juntos.

 Foto redes sociales
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En el video difundido por la pareja, su reacción fue descrita como una mezcla de sorpresa y alegría, con gestos de incredulidad y lágrimas al recibir la noticia directamente de Ana.

 Foto Facebook
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El momento en que Ana sorprende a Jorge con la noticia del embarazo. Jorge reaccionando con emoción al enterarse.

 Foto Captura
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Ana y Jorge en una toma íntima anunciando la noticia a su familia, quienes reaccionaron con júbilo.

 Foto Captura
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Ana mostró en video imágenes de las pruebas caseras de embarazo que se realizó para estar segura de su estado y también de la primera ecografía de su bebé.

 Foto Captura
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La imagen del ultrasonido del bebé ha despertado la emoción de familiares, amigos y público en general apostando desde ya sobre cuál si será niño o niña, la pareja aún no ha revelado esa información.

 Foto Captura
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En un En Vivo realizado anoche, Jorge Cordero comentó que: "Yo no me quería ilusionar, en doce años nunca había pasado, entonces yo decía esto es un milagro de Dios, porque yo no pensaba que podíamos ser padres.

Foto Facebook
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En otro En vivo, Cordero pidió oraciones por la salud de su bebé. "Les pediría algo de corazón, poner su oración de que el bebé salga bien, con eso yo soy feliz. Eso es lo más importante, que salga saludable".

 Foto Facebook
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Jorge anunció que este lunes van a publicar el video completo de cuando Ana descubrió que estaba embarazada, porque desean compartir ese momento vulnerable lleno de felicidad. La pareja se casó en Tegucigalpa, Honduras en 2017.

 Foto Andro Rodríguez/La Prensa
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La pareja recibió la bendición en la iglesia San Francisco de Asís. La recepción fue en el Parque Naciones Unidas donde se ubica el Cristo de El Picacho y donde llegaron unos 150 invitados.

 Foto Andro Rodríguez/La Prensa
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