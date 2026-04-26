  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi

El Real Madrid ya comenzó a mover ficha de cara a la próxima temporada y tiene asegurado a su primer refuerzo.

Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
1 de 15

En medio de un cierre de campaña complicado, el Real Madrid no pierde tiempo y ya tiene atado a su primer fichaje para el siguiente curso.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
2 de 15

El próximo mercado de fichajes aún no abre sus puertas, pero los rumores ya comienzan a sacudir a los grandes clubes del fútbol europeo.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
3 de 15

Además de posibles incorporaciones, también empiezan a tomar fuerza las especulaciones sobre salidas importantes en varias plantillas.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
4 de 15

En ese contexto, el Real Madrid se mantiene como uno de los equipos que más titulares genera cada vez que se habla de movimientos en el mercado.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
5 de 15

El conjunto actualmente dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un momento delicado en la temporada: quedó fuera de la Copa del Rey, fue eliminado recientemente de la Champions League y se encuentra a 11 puntos del líder FC Barcelona cuando solo restan cinco jornadas por disputarse.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
6 de 15

En caso de no lograr una remontada en LaLiga, sería la segunda campaña consecutiva en la que el club blanco se queda sin levantar ninguno de los tres títulos principales.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
7 de 15

Ante este panorama, en el entorno merengue ya se proyectan cambios de cara a la próxima temporada, tanto en materia de refuerzos como de posibles salidas.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
8 de 15

Uno de los focos principales está puesto en el banquillo, donde aún no hay certeza sobre la continuidad de Arbeloa como entrenador del primer equipo.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
9 de 15

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el Diario AS ha soltado una auténtica bomba informativa. Según el medio, el club ya tendría atado a su primer refuerzo para la siguiente campaña.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
10 de 15

De acuerdo con la publicación, el Real Madrid ha decidido activar la cláusula de recompra del joven argentino Nico Paz.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
11 de 15

El mediocampista ofensivo milita actualmente en el Como 1907, donde ha firmado una temporada sobresaliente que no ha pasado desapercibida para varios clubes europeos, incluido el propio conjunto blanco, donde se formó.

 Roque
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
12 de 15

En la presente campaña, el talento argentino registra 13 goles y 7 asistencias, números que respaldan su crecimiento y proyección.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
13 de 15

Cabe destacar que la fecha límite para ejecutar la opción de recompra es el 30 de mayo, aunque desde Valdebebas ya habrían acelerado las gestiones para concretar su regreso.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
14 de 15

Por su parte, el Como, dirigido por el exfutbolista Cesc Fàbregas, asume que el jugador vestirá nuevamente la camiseta del Real Madrid la próxima temporada.
Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi
15 de 15
Cargar más fotos