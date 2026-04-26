Real Madrid amarra su primer refuerzo: es argentino y jugó con Messi

En medio de un cierre de campaña complicado, el Real Madrid no pierde tiempo y ya tiene atado a su primer fichaje para el siguiente curso.
El próximo mercado de fichajes aún no abre sus puertas, pero los rumores ya comienzan a sacudir a los grandes clubes del fútbol europeo.
Además de posibles incorporaciones, también empiezan a tomar fuerza las especulaciones sobre salidas importantes en varias plantillas.
En ese contexto, el Real Madrid se mantiene como uno de los equipos que más titulares genera cada vez que se habla de movimientos en el mercado.
El conjunto actualmente dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa un momento delicado en la temporada: quedó fuera de la Copa del Rey, fue eliminado recientemente de la Champions League y se encuentra a 11 puntos del líder FC Barcelona cuando solo restan cinco jornadas por disputarse.
En caso de no lograr una remontada en LaLiga, sería la segunda campaña consecutiva en la que el club blanco se queda sin levantar ninguno de los tres títulos principales.
Ante este panorama, en el entorno merengue ya se proyectan cambios de cara a la próxima temporada, tanto en materia de refuerzos como de posibles salidas.
Uno de los focos principales está puesto en el banquillo, donde aún no hay certeza sobre la continuidad de Arbeloa como entrenador del primer equipo.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el Diario AS ha soltado una auténtica bomba informativa. Según el medio, el club ya tendría atado a su primer refuerzo para la siguiente campaña.
De acuerdo con la publicación, el Real Madrid ha decidido activar la cláusula de recompra del joven argentino Nico Paz.
El mediocampista ofensivo milita actualmente en el Como 1907, donde ha firmado una temporada sobresaliente que no ha pasado desapercibida para varios clubes europeos, incluido el propio conjunto blanco, donde se formó.
En la presente campaña, el talento argentino registra 13 goles y 7 asistencias, números que respaldan su crecimiento y proyección.
Cabe destacar que la fecha límite para ejecutar la opción de recompra es el 30 de mayo, aunque desde Valdebebas ya habrían acelerado las gestiones para concretar su regreso.
Por su parte, el Como, dirigido por el exfutbolista Cesc Fàbregas, asume que el jugador vestirá nuevamente la camiseta del Real Madrid la próxima temporada.