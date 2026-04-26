Angel Fest: un espacio fitness para compartir con la familia y mascotas

El Angel Fest se llevó a cabo como una jornada llena de entusiasmo, unión familiar y solidaridad en apoyo a la Fundación Ruth Paz. En esta foto se aprecia a Luna, una chihuahua de dos años que se robó todas las miradas con su ternura y belleza, participando en el concurso de angelitos.
El evento reunió a personas de todas las edades en un ambiente dinámico y lleno de actividades recreativas que acudieron con sus mascotas en una mañana soleada.
La iniciativa tuvo como principal objetivo recaudar fondos para los programas quirúrgicos que impulsa la fundación.
El festival incluyó una carrera de 5 y 10 kilómetros, pensada tanto para corredores experimentados como para principiantes.
Más allá de la competencia, la actividad buscó promover la participación y la vida saludable. Quienes no deseaban correr también pudieron caminar y ser parte de la causa.
El evento también contó con un torneo exprés de pádel, así como sesiones de zumba y pilates.
Estas actividades permitieron que los asistentes disfrutaran del ejercicio de una forma divertida.
Uno de los momentos más llamativos fue la competencia de mascotas, que generó gran entusiasmo.
Los participantes tuvieron la oportunidad de inscribir a sus mascotas de manera gratuita. Aquellos que llevaron a sus animales disfrazados de ángeles optaron a premios especiales.
Además, el festival ofreció juegos inflables, venta de alimentos y la participación de diversas marcas, así como la exposición de los Dogores, tres perros de asistencia emocional que trabajan con el equipo de Fundación Ruth Paz.
La jornada se desarrolló desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde en un ambiente familiar. También la fundación Amor y Abrigo estuvo presente para incentivar la adopción de mascotas rescatadas y darles un hogar digno.
Con esta primera edición del Angel Fest, la Fundación Ruth Paz reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de los hondureños.
Max, el Golde Retriever que acaparó toda la atención del público, es integrante del equipo de Dogtores.
El equipo de niñas de Xtreme Twister se hizo presente con múltiples presentaciones de gimnasia artística.
Esta jovencita deleitó con un show de acrodance, mismo con el que ganó el primer lugar en una reciente competencia realizada en Costa Rica.
Las adolescentes mostraron su talento en acrobancias rítmicas y engalanaron con su presencia en el escenario.
Las chicas que ganaron el torneo femenino de pádel.
El evento se realizó desde las 6:00 a.m. y finalizó a las 3:00 p.m., dejando satisfechos a todos los asistentes que se divirtieron y compartieron un momento especial, un domingo recreativo.