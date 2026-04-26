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Angel Fest: un espacio fitness para compartir con la familia y mascotas

Con esta primera edición del Angel Fest, la Fundación Ruth Paz reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de los hondureños.

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 15:14 -
  • Marisol Soto
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El Angel Fest se llevó a cabo como una jornada llena de entusiasmo, unión familiar y solidaridad en apoyo a la Fundación Ruth Paz. En esta foto se aprecia a Luna, una chihuahua de dos años que se robó todas las miradas con su ternura y belleza, participando en el concurso de angelitos.

Fotos: Marisol Soto
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El evento reunió a personas de todas las edades en un ambiente dinámico y lleno de actividades recreativas que acudieron con sus mascotas en una mañana soleada.

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La iniciativa tuvo como principal objetivo recaudar fondos para los programas quirúrgicos que impulsa la fundación.
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El festival incluyó una carrera de 5 y 10 kilómetros, pensada tanto para corredores experimentados como para principiantes.
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Más allá de la competencia, la actividad buscó promover la participación y la vida saludable. Quienes no deseaban correr también pudieron caminar y ser parte de la causa.

 Foto: Fundación Ruth Paz
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El evento también contó con un torneo exprés de pádel, así como sesiones de zumba y pilates.
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Estas actividades permitieron que los asistentes disfrutaran del ejercicio de una forma divertida.
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Uno de los momentos más llamativos fue la competencia de mascotas, que generó gran entusiasmo.
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Los participantes tuvieron la oportunidad de inscribir a sus mascotas de manera gratuita. Aquellos que llevaron a sus animales disfrazados de ángeles optaron a premios especiales.
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Además, el festival ofreció juegos inflables, venta de alimentos y la participación de diversas marcas, así como la exposición de los Dogores, tres perros de asistencia emocional que trabajan con el equipo de Fundación Ruth Paz.

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La jornada se desarrolló desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde en un ambiente familiar. También la fundación Amor y Abrigo estuvo presente para incentivar la adopción de mascotas rescatadas y darles un hogar digno.

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Con esta primera edición del Angel Fest, la Fundación Ruth Paz reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de los hondureños.
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Max, el Golde Retriever que acaparó toda la atención del público, es integrante del equipo de Dogtores.

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El equipo de niñas de Xtreme Twister se hizo presente con múltiples presentaciones de gimnasia artística.

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Esta jovencita deleitó con un show de acrodance, mismo con el que ganó el primer lugar en una reciente competencia realizada en Costa Rica.

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Las adolescentes mostraron su talento en acrobancias rítmicas y engalanaron con su presencia en el escenario.

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Las chicas que ganaron el torneo femenino de pádel.

Foto: Ruth Paz
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El evento se realizó desde las 6:00 a.m. y finalizó a las 3:00 p.m., dejando satisfechos a todos los asistentes que se divirtieron y compartieron un momento especial, un domingo recreativo.

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