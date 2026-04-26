Bota de Oro 2025-26: Marca gol y nadie le quita el premio, Mbappé falla y goleador destaca

Así marcha la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026 con un claro favorito para quedarse con el premio. Kylian Mbappé se queda lejos y el goleador desconocido que destaca en la tabla.
20. Antoine Semenyo (Manchester City) - 15 goles (x2): 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - 15 goles (x2): 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
18. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 15 goles (x2): 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 21 goles (x1.5): 31.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Joaquín Panichelli (Racing de Strasbourgo) - 16 goles (x2): 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 16 goles (x2): 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Ante Budimir (Osasuna) - 16 goles (x2): 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Lamine Yamal (Barcelona) - 16 goles (x2): 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Paul Onuachu (Trabzonspor) - 22 goles (x1.5): 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Deniz Undav (Stuttgart) - 18 goles (x2): 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Esteban Lepaul (Rennes) - 18 goles (x2): 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Luis Suárez (Sporting de Lisboa) - 24 goles (x1.5): 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. Aleksandar Katai (Estrella Roja): 24 goles (x1,5): 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. Ayase Ueda (Feyenoord): 25 goles (x1,5): 37,5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El japonés hizo un doblete el sábado 25 de abril para el triunfo (3-1) ante el FC Groningen en la Eredivisie.
6. Vedat Muriqi (Mallorca) - 21 goles (x2): 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
5. Igor Thiago (Brentford) - 21 goles (x2): 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
4. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb): 29 goles (x1,5): 43,5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero croata anotó un gol este domingo en el triunfo (2-1) ante NK Varaždin en la Primera Liga de Croacia
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 24 goles (x2): 48 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés se quedó sin marcar este fin de semana, falló en el empate madridista (1-1) ante el Betis
2. Erling Haaland (Manchester City) - 24 goles (x2): 48 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero noruego disputó FA Cup el sábado, pero a mitad de semana anotó y alcanzó a Mbappé.
1. Harry Kane (Bayern Múnich) - 33 goles (x2): 66 puntos. El delantero inglés marcó un gol en la remontada (3-4) ante Mainz y lidera la clasificación de la Bota de Oro con mucha diferencia. ¡No se la quita nadie!