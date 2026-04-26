Horror: Cámaras captan despiadado asesinato de exfutbolista Wilfredo Puma en una cantina

Tragedia: Exfutbolista fue asesinado en una cantina donde estaba con un grupo de amigos en una noticia que ha provocado mucha consternación.
El violento ataque armado se registró la madrugada del vienes 24 de abril en la ciudad de Juliaca, Perú, donde un hombre de 50 años fue asesinado a balazos al interior de un establecimiento que operaba sin autorización.
El fútbol peruano se encuentra de luto tras conocerse el trágico asesinato del exjugador Wilfredo Velarde Puma, en un hecho violento que ha causado conmoción tanto a nivel local como en el entorno deportivo de Perú.
De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió durante la madrugada en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.
La información inicial señala que Velarde Puma fue atacado de manera violenta, perdiendo la vida en el lugar de los hechos, lo que ha generado una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
Las cámaras del local captaron los momentos donde un sujeto, vestido con gorra, chumoa negra, pantalón oscuro y zapatos negros, llegó a realizar disparos al aire para infundir el miedo.
Wilfredo Velarse continuaba bebiendo su cerveza, sin preocuparse del susto, y el agresor al verlo tan relajado procedió a disparar al suelo pero luego le apuntó en su pecho y le disparó.
El ahora fallecido, que en la actualidad laboraba como taxista en su natal ciudad, defendió los colores de clubes como Diablos Rojos, American Star y Franciscano San Román.
Su muerte ha provocado una ola de reacciones entre amigos, excompañeros y aficionados, quienes han expresado su indignación y tristeza ante un nuevo episodio de violencia que enluta al deporte peruano.
Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre el móvil del crimen, las autoridades manejan diversas hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas o un hecho delictivo común.
La falta de información precisa ha generado incertidumbre en la población, mientras se espera que las investigaciones avancen para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
Tras lo ocurrido, la gerencia de fiscalización de la municipalidad inició acciones inmediatas contra el establecimiento, el cual no contaba con licencia de funcionamiento ni certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Personal municipal procedió al tapiado definitivo del local con materiales de construcción para evitar su reapertura.
Tras su etapa como jugador activo, Velarde Puma se alejó del fútbol profesional y se dedicó a trabajos en su ciudad natal, desempeñándose como taxista, una actividad común entre exdeportistas de ligas regionales en Perú que no logran continuidad económica en el deporte profesional.
El caso ha llamado la atención no por su trayectoria deportiva de élite, sino por la brutalidad del crimen y porque refleja una problemática recurrente en algunas zonas del Perú: la inseguridad y los hechos de sicariato o violencia armada en espacios públicos.