Entre gritos y llanto, dan el último adiós a pastor secuestrado y asesinado en Yoro

Yoro, Honduras

El cuerpo fue trasladado en horas de la mañana desde el municipio de Yorito hacia la iglesia que él mismo fundó, donde sería velado y despedido por quienes lo conocieron como un hombre dedicado al servicio cristiano y comunitario.

En medio del dolor, familiares, feligreses y miembros de la comunidad dieron el último adiós al pastor evangélico Óscar Núñez asesinado luego de haber permanecido secuestrado varios días en Yoro.

En imágenes captadas muestran el momento en que el ataúd es ingresado al vehículo fúnebre que lo condujo hasta el ministerio que levantó con esfuerzo y fe.

Según familiares, el pastor logró fundar al menos 13 iglesias en distintos sectores del departamento, lo que explica la multitud de personas que se congregaron para acompañar el cortejo fúnebre.

En medio del dolor, un familiar cercano sorprendió con un mensaje de perdón hacia los responsables del crimen.

“Ya vamos a perdonar a las personas que hicieron este daño. Somos gente de Dios, gente de paz. Perdonamos y estamos dispuestos a continuar sirviendo como lo hemos venido haciendo. A la persona que hizo esto, que tiene oportunidad de arrepentirse. No importa la maldad que el hombre haya hecho, una vez se arrepienta, Dios lo perdona”, dijo el pariente.

El familiar también hizo un llamado a frenar la violencia y a mantener el legado de servicio que caracterizó al pastor.

“Amamos a Yorito y continuamos dispuestos a servir. Promovemos que cese la violencia. Somos seres humanos, tenemos que amarnos, perdonarnos y servirnos. Detrás de nosotros vienen generaciones a las que debemos dejarles un modelo de vida bueno, honesto y responsable”, expresó.

Asimismo, envió un mensaje directo a los responsables: “Les perdonamos. Son seres humanos que tienen madres, hijos. Arrepiéntanse. El dinero no lo es todo en la vida. No hay mejor cosa que tener paz, salud y esperanza”.

El cortejo fúnebre partió hacia la iglesia en medio de oraciones, cánticos y lágrimas, mientras la comunidad acompaña a la familia en este momento de profunda tristeza.

El cuerpo del pastor será sepultado en el cementerio municipal de Yorito.