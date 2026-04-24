Amanecerán sin luz en estas zonas de Honduras este sábado 25 de abril

En el horario de 4:00 de la mañana a 9:00 de la mañana, la interrupción del servicio alcanzará sectores de Potrerillos, Santa Cruz, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés. Entre las zonas afectadas figuran Las Marías, El Achiotal, Granja Avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, Plantel Hidalgo, Sosoa, Empacadora Cadeca, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas de Cadeca, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, Granjas Avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Canchías, colonia Grisbur, colonia Hábitat para la Humanidad, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, aldea Las Casitas, Granjas Avícolas Bambú 1 y 2 y Conagri.