Amanecerán sin luz en estas zonas de Honduras este sábado 25 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 25 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el horario de 4:00 de la mañana a 9:00 de la mañana, la interrupción del servicio alcanzará sectores de Potrerillos, Santa Cruz, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés. Entre las zonas afectadas figuran Las Marías, El Achiotal, Granja Avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, Plantel Hidalgo, Sosoa, Empacadora Cadeca, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas de Cadeca, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, Granjas Avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Canchías, colonia Grisbur, colonia Hábitat para la Humanidad, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, aldea Las Casitas, Granjas Avícolas Bambú 1 y 2 y Conagri.
En ese mismo horario, también se verán afectados múltiples puntos de Potrerillos como Potrerillos Centro, la Municipalidad de Potrerillos, barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, restaurante y hacienda Valdespín, Nueva Garroba, aldea Sabana de Juárez, aldea San Miguel, Lomas de Manacal, las bombas de agua de Potrerillos, el campamento de represa El Tornillito Sermaco, antena de Tigo, aldea La Venta, motel La Cama de Piedra, colonia INFOP, barrio Lempira, barrio San Pablo en sus tres etapas, colonia Callejas Maradiaga, barrio Brisas del Paraíso, barrio López Moreno, Incal, barrio Cruz Roja, El Triunfo y Corte de Culebra.
Por otra parte, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, el corte energético se extenderá a amplios sectores de Puerto Cortés, Omoa y comunidades aledañas. En Puerto Cortés se reportan afectaciones en Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, barrio Medina, Miraflores, Lomas de Medina, colonia Las Torres, colonia Emsland, colonia Lempira, colonia Unión I y II, Zapadril Arriba y Abajo, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Cementerio Municipal, barrio Palermo, Instituto Franklin D. Roosevelt, Hospital del Caribe, residenciales Caribean Hills, Palma Real, Magdalena, El Doral, Río Mar I y II, Brisas del Mar, Guamerú, Hacienda Jallu, Cienaguita, sector Puente Piedra, residencial Los Naranjos, El Bálsamo, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, Costa Mar y Vista Mar.
Mientras tanto, en Omoa también se interrumpirá el servicio en colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Tulián Río, Los San Juanes, Barbachele, San Rafael, La Pista, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Jalisco, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, barrio Las Lomas, colonia Costa Rica, colonia Marbella, Brisas del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Generadora Los Laureles, Río Azul, Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4 y Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Veracruz, Puerto Escondido, Masca, Cuyamel, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito y Corinto.
Finalmente, también en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, se reportan interrupciones en otros sectores de Puerto Cortés y zonas cercanas como gasolinera Texaco Peaje, gasolinera Uno La Roca, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, oficinas de Tránsito, peaje de Puerto Cortés, residencial Roma, ITT, plantel Tropigas, colonia 1 de Abril, Banderas III, Chamelecóncito, colonia Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Valle en el Bosque, terminal de contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Campana, colonia El Sauce, Tronconales, colonia San Roque, colonia Nueva Campana, colonia La Arrocera, colonia La Gran Vía y Agrecasa (Agregados del Caribe S.A.).