  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores

Vinicius supera a Lewandowski, amenaza a Lamine Yamal y Kylian Mbappé se estrelló ante el Betis.

Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
1 de 21

La tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 con cambios tras el partido del Real Madrid ante Betis. Así marcha el Pichichi de España.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
2 de 21

20. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino cuenta con 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
3 de 21

19. Alberto Moleiro y Georges Mikautadze (Villarreal) - El centrocampista español y el delantero georgiano suman cada uno 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
4 de 21

18. Hugo Duro (Valencia) - El delantero español registra 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
5 de 21

17. Federico Viñas (Real Oviedo) - El delantero uruguayo acumula 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
6 de 21

16. Vladyslav Vanat (Girona) - El delantero ucraniano tiene 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
7 de 21

15. André Silva (Elche) - El delantero portugués cuenta con 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
8 de 21

14. Toni Martínez (Alavés) - El delantero español suma 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
9 de 21

13. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) - El delantero español tiene 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
10 de 21

12. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) - El delantero noruego acumula 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
11 de 21

11. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español registra 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
12 de 21

10. Raphinha (Barcelona) - El delantero brasileño tiene 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
13 de 21

9. Lucas Boyé (Deportivo Alavés) - El delantero argentino suma 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
14 de 21

8. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español ha marcado 12 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
15 de 21

7. Robert Lewandowski (Barcelona) - El goleador polaco tiene 12 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
16 de 21

6. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño marcó un gol ante Betis, llegó a 13 goles y escala en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
17 de 21

5. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero española registra 15 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
18 de 21

4. Ante Budimir (Osasuna) - El delantero croata acumula 16 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
19 de 21

3. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español suma 16 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española, pero hasta ahí se queda ya que sufrió una lesión que lo deja fuera lo que resta de la temporada. ¡Duro golpe para la joven estrella culé!
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
20 de 21

2. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar tiene 21 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores
21 de 21

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés lidera la clasificación del Pichichi de la Liga Española con 24 goles, pero se fue en blanco en el duelo de este viernes que los merengues empataron (1-1) ante el Betis.
Cargar más fotos