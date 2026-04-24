Pichichi Liga Española: Vinicius marca, golpe a Yamal y Mbappé falla; tabla de goleadores

La tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 con cambios tras el partido del Real Madrid ante Betis. Así marcha el Pichichi de España.
20. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino cuenta con 8 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
19. Alberto Moleiro y Georges Mikautadze (Villarreal) - El centrocampista español y el delantero georgiano suman cada uno 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
18. Hugo Duro (Valencia) - El delantero español registra 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
17. Federico Viñas (Real Oviedo) - El delantero uruguayo acumula 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
16. Vladyslav Vanat (Girona) - El delantero ucraniano tiene 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
15. André Silva (Elche) - El delantero portugués cuenta con 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
14. Toni Martínez (Alavés) - El delantero español suma 9 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
13. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) - El delantero español tiene 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
12. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) - El delantero noruego acumula 10 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
11. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español registra 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
10. Raphinha (Barcelona) - El delantero brasileño tiene 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
9. Lucas Boyé (Deportivo Alavés) - El delantero argentino suma 11 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
8. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - El delantero español ha marcado 12 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
7. Robert Lewandowski (Barcelona) - El goleador polaco tiene 12 goles en la tabla de goleadores por el Pichichi de la Liga Española.
6. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño marcó un gol ante Betis, llegó a 13 goles y escala en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
5. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero española registra 15 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
4. Ante Budimir (Osasuna) - El delantero croata acumula 16 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
3. Lamine Yamal (Barcelona) - El delantero español suma 16 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española, pero hasta ahí se queda ya que sufrió una lesión que lo deja fuera lo que resta de la temporada. ¡Duro golpe para la joven estrella culé!
2. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar tiene 21 goles en la clasificación del Pichichi de la Liga Española.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés lidera la clasificación del Pichichi de la Liga Española con 24 goles, pero se fue en blanco en el duelo de este viernes que los merengues empataron (1-1) ante el Betis.