Real Madrid se estanca: polémica, gol anulado y lesión de Mbappé

La polémica se robó los reflectores en el duelo entre el Real Betis y el Real Madrid, marcado por decisiones arbitrales discutidas, la lesión de Kylian Mbappé y un empate agónico en el último suspiro del encuentro.
El Real Madrid volvió a afrontar una prueba exigente en LaLiga al medirse frente al Real Betis, en un duelo cargado de tensión desde el arranque.
El compromiso inició con un ritmo alto, donde el conjunto verdiblanco impuso intensidad y presión en los primeros compases del encuentro.
Apenas al minuto 4, el Betis protestó una posible mano de Brahim Díaz dentro del área, pero el colegiado decidió no sancionar la acción y tampoco acudió al VAR.
El equipo merengue fue encontrando sensaciones con el paso de los minutos, intentando asentarse en el terreno de juego y manejar la posesión. Kylian Mbappé comenzó a involucrarse más en el circuito ofensivo, buscando espacios y generando peligro con su movilidad.
Por su parte, Vinícius Júnior aportó desequilibrio por las bandas, aumentando la intensidad del ataque blanco en los primeros minutos.
La insistencia madridista tuvo recompensa al minuto 16, cuando Vinícius aprovechó un rechace del guardameta tras un disparo de Federico Valverde y empujó el balón al fondo de la red.
El brasileño celebró con efusividad el tanto que adelantaba al Real Madrid, consolidando el buen momento ofensivo de su equipo.
Al minuto 22, los blancos reclamaron una pena máxima tras una acción en el área, pero nuevamente el árbitro dejó seguir el juego y el VAR no intervino.
El encuentro se mantuvo con un alto nivel de intensidad, con entradas fuertes y disputas constantes en cada sector del campo.
En la segunda mitad, el Real Madrid llegó a marcar el segundo gol, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada de Mbappé tras una volea.
El Betis reaccionó tras el descanso, elevando su ritmo y generando mayor peligro en campo rival.
Andriy Lunin se convirtió en figura al protagonizar varias intervenciones clave que evitaron la caída de su arco.
Previamente, al 81’, Kylian Mbappé solicitó el cambio tras presentar molestias físicas, encendiendo las alarmas en el Real Madrid.
Al minuto 89, el Real Betis volvió a encender la polémica al reclamar una posible pena máxima dentro del área, luego de que Antony cayera tras un contacto
Finalmente, en el tiempo añadido, al 93’, el Betis encontró el empate gracias a un disparo de Héctor Bellerín dentro del área que la defensa madridista no logró despejar, sellando un valioso punto para los verdiblancos.
Los jugadores del Real Betis celebraron con euforia el empate conseguido en los minutos finales, rescatando un valioso punto ante el Real Madrid en un duelo que no dieron por perdido hasta el último instante.