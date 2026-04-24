Guardiola dejaría el Manchester City por un equipo destrozado: ¡El mayor reto de su vida!

Pep Guardiola sacude el mercado de verano en Europa con la última información sobre su futuro. El entrenador podría dejar el Manchester City para fichar por un proyecto que actualmente está destruido tras un nuevo fracaso. ¡Sería una locura completa!
Pep Guardiola renovó su contrato con el Manchester City en noviembre de 2024, extendiendo su vinculación hasta el verano de 2027. Esta extensión de dos años significa que el técnico catalán, quien llegó en 2016, completará más de una década al frente de los Citizens, con un salario aproximado de 20 millones de euros anuales.
Ahora mismo, Guardiola está muy cerca de ganar un nuevo título de la Premier League después de que parecía imposible por el buen momento que tenía el Arsenal. Los ciudadanos dependen de sí mismos para ser campeones.
Sin embargo, la incertidumbre por su continuidad en el Manchester City es cada vez más grande y las versiones de una salida al final de temporada se consolidan con el correr de los días.
En ese contexto, Pep Guardiola estaría dispuesto a dejar Manchester City para tomar un proyecto deportivo arruinado, devastado y por ende, el desafío más grande de su carrera.
Según informa este viernes La Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola es el principal objetivo de la Federación Italiana de Fútbol para que se convierta en el entrenador de la Azzurra tras el Mundial 2026, del que la selección transalpina quedó eliminada.
El fútbol italiano sueña con la incorporación de Pep Guardiola como seleccionador de Italia, después de que el 'calcio' siempre haya estado en la mente del técnico y de que nunca haya descartado asumir un eventual cargo al frente de la Azzurra.
La posibilidad de que Guardiola se convierta en seleccionador de Italia tras la dimisión de Gennaro Gattuso por no clasificarse al Mundial, ganó fuerza este viernes en medios italianos ante las dudas sobre el técnico y la intención de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) de iniciar un nuevo ciclo en la "Azzurra".
El técnico español no descartó en el pasado la posibilidad de asumir el cargo al frente de Italia, un país muy presente en su trayectoria y en su memoria, tras su etapa como jugador en el Brescia y en el Roma, pese a que implicaría una rebaja salarial, según reveló La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo italiano más importante de todos, le dedicó este viernes su portada a Guardiola. Y si bien reconoció que todavía no existe ninguna negociación ni acercamiento formal por parte de la FIGC, indicó: "Nuestro fútbol siempre ha estado presente en su mente y corazón. No estamos seguros de la respuesta, pero emocionalmente sentimos que vale la pena intentarlo".
El portal señaló como fecha clave el 22 de junio, cuando se celebren las elecciones para definir al nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien "debería priorizar una llamada para ver si estaría interesado".
Son muchos los aficionados y personalidades relevantes del fútbol los que han considerado esta opción como la mejor, entre ellos el exfutbolista Leonardo Bonucci, quien dijo que "si hay un verdadero deseo de empezar de cero", él apostaría por Guardiola, "ya que significaría una renovación completa de todo lo que sucedió en el pasado".
Además, la incertidumbre en torno a su posible renovación y al término de su contrato con el City, pese a que el catalán ha reiterado su intención de cumplir el acuerdo vigente hasta 2027, hicieron que esta opción ganara fuerza.
La posibilidad, siempre en el terreno de la hipótesis, no estaría exenta de dificultades, ya que Guardiola asumiría en un momento difícil para la FIGC, una federación que atraviesa una crisis sin precedentes y se encuentra en un momento clave para la renovación del 'calcio' y de su selección, con unas elecciones presidenciales programadas para el 22 de junio.
También entraría en juego el aspecto económico, ya que Guardiola tendría que aceptar una rebaja respecto a su contrato actual, aunque parte de su ficha podría ser asumida por un patrocinador, agregó La Gazzetta dello Sport.
Está por ver si el amor de Guardiola por Italia no se desinfla ante la crisis que vive la selección italiana en los últimos tiempos.
Italia no se ha clasificado para un Mundial desde hace 12 años y que tendrá que esperar hasta 2030 para volver a intentarlo.
La selección italiana quedó afuera del Mundial 2026 tras perder contra Bosnia en el repechaje europeo.
En caso de que decidan proceder, se trataría de una propuesta inédita, ya que por primera vez en más de un siglo de historia la Azzura, en un país que es cuna de técnicos a nivel mundial, buscaría tener un seleccionador extranjero. ¿Aceptará Pep dirigir a Italia, o respetará su contrato con el City hasta 2027?