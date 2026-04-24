Guardiola dejaría el Manchester City por un equipo destrozado: ¡El mayor reto de su vida!

La posibilidad, siempre en el terreno de la hipótesis, no estaría exenta de dificultades, ya que Guardiola asumiría en un momento difícil para la FIGC, una federación que atraviesa una crisis sin precedentes y se encuentra en un momento clave para la renovación del 'calcio' y de su selección, con unas elecciones presidenciales programadas para el 22 de junio.