Maribel Guardia e Imelda Garza en discordia por las cenizas de Julián Figueroa

La controversia en torno a la familia del fallecido cantante Julián Figueroa vuelve a ocupar titulares, esta vez por un tema especialmente sensible: el destino de sus cenizas. A más de un año de su muerte, el desacuerdo entre su madre, Maribel Guardia, y su viuda, Imelda Garza, ha reavivado tensiones familiares.
El artista, hijo de la reconocida actriz, falleció en abril de 2023 a los 27 años, dejando un profundo vacío tanto en su familia como en el ámbito artístico. Desde entonces, las decisiones relacionadas con su memoria han sido motivo de diferencias.
Actualmente, la urna con las cenizas del cantante permanece bajo el resguardo de su madre, quien ha expresado públicamente su intención de colocarlas en un nicho dentro de una iglesia cercana. Incluso, reveló que ya existe una lápida con el nombre de su hijo.
Sin embargo, Guardia también ha admitido que no ha encontrado la fortaleza emocional necesaria para dar ese paso definitivo, lo que ha prolongado la situación sin una resolución concreta.
En medio de este escenario, Imelda Garza decidió pronunciarse, asegurando que ni ella ni su hijo, fruto de su matrimonio con el artista, conservan recuerdos materiales que les permitan mantener viva su memoria.
“Legalmente, las cenizas le pertenecen a mi hijo y a mí”, afirmó, dejando clara su postura sobre el tema. A pesar de ello, también enfatizó que no busca generar un conflicto mayor.
No obstante, la viuda planteó una alternativa: dividir las cenizas para que el menor pueda tener un recuerdo tangible de su padre, una propuesta que ha generado reacciones encontradas.
Frente a esta idea, Maribel Guardia respondió apelando a un enfoque más emocional que material. “Papá está en los recuerdos que le dejó, en el amor que sembró en él. Pero claro, cuando él esté más grande, tendrá un lugar adonde ir a visitarlo. Eso está ya en mi testamento”, expresó.
Estas declaraciones reflejan dos visiones distintas sobre la memoria y el duelo, marcadas por experiencias personales y el vínculo afectivo con el artista. Cabe recordar que esta no es la primera vez que ambas figuras protagonizan desacuerdos públicos desde el fallecimiento de Julián Figueroa. Anteriormente, ya habían surgido diferencias relacionadas con la crianza del menor y asuntos vinculados al testamento del cantante.
Las tensiones familiares continúan latentes, mientras cada parte intenta honrar la memoria del artista desde su propia perspectiva.