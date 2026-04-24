Hallan muerta a niña dentro de una mochila en una alcantarilla; su padre fue detenido

El hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad al interior de una mochila abandonada en una alcantarilla el pasado martes 21 de abril generó una intensa ola de indignación y consternación entre los habitantes del sector de Los Girasoles, ubicado en el Distrito Nacional de República Dominicana
De acuerdo con información de medios locales la niña fue identificada como Ruth Angélica Mota Martínez de un año y cuatro meses, quien tan solo unas horas antes había sido reportada como desaparecida por familiares y residentes.
Esto, luego de que su madre la dejará en la residencia de su padre en donde quedó bajo el cuidado de su abuela paterna antes de ser vista con vida por última vez.
Un video difundido a través de redes sociales muestra el momento exacto en el que los vecinos realizan el desolador hallazgo en el cual se puede apreciar la mochila abandonada con los restos de la menor en su interior en medio del desagüe mientras se escucha el desgarrador llanto de una mujer notablemente afectada por el descubrimiento.
Tras el hallazgo la madre de la pequeña fue informada sobre la muerte de su hija a través de una llamada telefónica, mientras que el cuerpo sin vida fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La autopsia reveló que la niña murió a causa de una hipoxia cerebral asociada a un edema cerebral, lo que indica que su cerebro sufrió una falta de oxígeno antes de que falleciera.
Hasta el momento más de diez personas han sido entrevistadas como parte de las investigaciones para determinar esclarecer los hechos y dar con el responsable de la muerte y abandono de la bebé.
Sin embargo, tras el levantamiento de cámaras de vigilancia, este jueves la policía dio a conocer el arresto de Rosi Alfredo Mota Almonte, alias "Locón Brake", padre de la menor.
Quien es señalado como el principal sospechoso por el fallecimiento de la niña.
"Locón Brake" enfrentará la justicia en las siguientes horas, lo que determinará con claridad su presunta participación en los hechos.