Rosalía ausente en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Con la ausencia de Rosalía, la gran homenajeada de la noche, Young Miko, Julieta Venegas, Ivy Queen, Becky G, Lola Índigo y Joy Huerta fueron reconocidas este viernes en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, una celebración del talento y el poder femenino en la industria del entretenimiento.
La edición 2026 estuvo marcada por el reconocimiento a la española Rosalía como Mujer del Año, aunque la artista no asistió a la ceremonia debido a compromisos de su gira internacional.
La gala y la alfombra rosa, celebradas en Miami, rindieron tributo a Ivy Queen con el premio Pionera; a Lola Índigo con Evolución Artística; a Becky G con Impacto Global; a Gloria Trevi con Trayectoria Artística; y a Joy Huerta con Espíritu de Cambio.
La primera en recibir su galardón fue Ivy Queen, quien fue presentada por el artista colombiano Feid como “la madre de todos los artistas urbanos”. La Caballota emocionó a la audiencia al abrir la gala y dirigirse a las artistas más jóvenes del público.
“Mujeres, entiendan que ser subestimadas es lo mejor que nos puede pasar, porque nadie va a estar preparado para lo que hemos y seguiremos haciendo. Es la mejor forma de brillar”, expresó la estrella puertorriqueña.
Julieta Venegas recibió el galardón a la Excelencia Artística de manos de su “mejor amiga”, Natalia Lafourcade. Ambas desfilaron antes por la alfombra rosa que precedió a la gala, con trajes en tonos pastel de seda y tafetán que parecían conversar entre sí. Venegas interpretó la ceremonia como “una gran oportunidad para que las mujeres de la música en español nos reunamos y sintamos el poder y el talento que tenemos entre todas”.
En su primera alfombra tras dar a luz a su primer hijo, Lafourcade explicó que había elegido vestirse “con la comodidad en mente” y reconoció que su mayor esfuerzo está dedicado ahora a su gira y a su bebé.
Chiquis, conductora de la gala, escogió un vestido azul con rayas blancas muy delgadas, largo, de corte victoriano y confeccionado en una tela que evocaba la sastrería masculina. La artista se declaró “nerviosa, pero muy bien preparada. Ensayé muchísimo y estoy lista”.
Entre las mejor vestidas estuvieron las mexicoestadounidenses Chiquis y Becky G, así como la española Lola Índigo, quienes marcaron tendencia con propuestas en azul, dorado y marrón.Posteriormente, Becky G se cambió a un traje de lentejuelas blancas semitransparente para rendir homenaje a Selena Quintanilla al interpretar ‘Dreaming of You’.
Lola Índigo, reconocida con el premio Evolución Artística, llegó vestida de marrón con un traje de corte lencero y una larga cola que requería ayuda para lucir ordenada en las fotografías.
Durante la gala presentó una mezcla de sus canciones, con una puesta en escena inspirada en ‘La casa de Bernarda Alba’, y recibió su premio de manos de David Bisbal.
Bisbal también tuvo una destacada participación musical sobre el escenario.
Gloria Trevi, homenajeada con el premio Trayectoria Artística, llegó con un vestido blanco de escote profundo. El galardón llega en un momento especial para la mexicana, al cierre de una etapa de gira y tras más de tres décadas de reinvención, provocación y permanencia en la música latina.
Aquí posando en la alfombra rosa con la periodista y escritora Leila Cobo.
La mexicana interpretó sus éxitos en su intervención musical en la gala de reconocimiento.“Estos premios te hacen sentir acompañada, así como me hace sentir acompañada mi público”, dijo Trevi.
Entre tanto, Joy Huerta, reconocida con el premio Espíritu de Cambio, vistió un traje largo negro con un escote de bandas en el pecho, una elección sobria para una noche en la que también fue celebrada por su activismo y trayectoria.
Creado para reconocer a las mujeres que transforman la industria, Billboard Mujeres Latinas en la Música se ha consolidado como una plataforma que celebra logros comerciales, impacto cultural y presencia social.