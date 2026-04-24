Rosalía ausente en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Julieta Venegas recibió el galardón a la Excelencia Artística de manos de su “mejor amiga”, Natalia Lafourcade. Ambas desfilaron antes por la alfombra rosa que precedió a la gala, con trajes en tonos pastel de seda y tafetán que parecían conversar entre sí. Venegas interpretó la ceremonia como “una gran oportunidad para que las mujeres de la música en español nos reunamos y sintamos el poder y el talento que tenemos entre todas”.