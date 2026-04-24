"Quiero ver crecer a mis nietos": Jorge Ortiz de Pinedo y su lucha por vivir

El reconocido actor y comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo atraviesa una etapa compleja en su vida marcada por la lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), un padecimiento que ha impactado significativamente su salud en los últimos años.
A sus 78 años, el artista mantiene firme su deseo de seguir adelante, impulsado por una motivación muy personal: compartir más tiempo con su familia y ver crecer a sus nietos.
En una reciente conversación con el conductor René Franco, el también productor reveló que actualmente se encuentra en proceso de evaluación para un posible trasplante de pulmones, una alternativa que podría mejorar su calidad de vida.
"Están lanzando el protocólo de investigación para ver dónde se puede hacer, cómo se puede hacer y quién me lo puede hacer. (...) Hay una cantidad de estudios tremendos", expresó sobre el procedimiento médico al que aspira someterse.
Durante la entrevista en el podcast La Taquilla, Ortiz de Pinedo dejó claro que su mayor anhelo es prolongar su vida para seguir disfrutando de sus seres queridos y de su carrera artística.
"Alargar la vida un poquito más" es su objetivo, motivado por "la ilusión de ver crecer a mis nietos, ver realizados a mis hijos, de disfrutar de mi vida, mi pareja, mis amigos y convivir con el público".
El actor también recordó los momentos difíciles que ha enfrentado en materia de salud, incluyendo dos episodios de cáncer pulmonar que requirieron cirugías en las que perdió parte de sus pulmones. "Me quitaron medio pulmón y me recuperé. Hace ocho años me dio otro, me quitaron medio pulmón y sigo. Y la EPOC", relató, evidenciando la fortaleza con la que ha afrontado cada etapa.
Como parte de su preparación para un eventual trasplante, el protagonista de la serie "Una familia de diez" ha realizado importantes cambios en su estilo de vida. Entre ellos, destaca una notable pérdida de peso de 18 kilogramos, lograda gracias a disciplina, ejercicio constante y el seguimiento de recomendaciones médicas.
"Me debes ver más o menos delgado porque los médicos me dijeron que para recibir un trasplante debía adelgazar", explicó, detallando cómo el exceso de peso puede afectar la capacidad pulmonar. Además, enfatizó la importancia de mantenerse activo: "voy al gimnasio todos los días, debo mantenerme físicamente en condiciones para cuando se dé la oportunidad".
La EPOC, enfermedad que padece, es una afección pulmonar crónica que dificulta la respiración debido a la inflamación y daño en las vías respiratorias, generalmente causada por la exposición prolongada a agentes irritantes.
Pese a este diagnóstico, Ortiz de Pinedo mantiene una actitud resiliente y reflexiva ante la vida, destacando la importancia de colaborar con los avances médicos y no perder la esperanza. "Uno tiene que estar siempre listo para la vida, para el amor, para el trabajo, para la ciencia; porque la ciencia existe, pero uno debe colaborar para que la gente funcione", concluyó.