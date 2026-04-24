"Quiero ver crecer a mis nietos": Jorge Ortiz de Pinedo y su lucha por vivir

Pese a este diagnóstico, Ortiz de Pinedo mantiene una actitud resiliente y reflexiva ante la vida, destacando la importancia de colaborar con los avances médicos y no perder la esperanza. "Uno tiene que estar siempre listo para la vida, para el amor, para el trabajo, para la ciencia; porque la ciencia existe, pero uno debe colaborar para que la gente funcione", concluyó.