¿Capturaron a creador de BTS? Esto se sabe

En medio de la controversia, también surgió una supuesta carta atribuida a la Embajada de Estados Unidos en Seúl, en la que se habría solicitado levantar la restricción de viaje. No obstante, HYBE negó haber gestionado dicha intervención. Pese al rechazo de la orden de arresto, el proceso sigue en curso. Expertos legales consideran que las autoridades podrían presentar nuevos cargos en el futuro o incluso solicitar nuevamente la detención, dependiendo de los hallazgos de la investigación.