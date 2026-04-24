¿Capturaron a creador de BTS? Esto se sabe

La fiscalía de Corea del Sur rechazó la orden de arresto solicitada por la policía contra Bang Si-hyuk, reconocido productor musical y creador del fenómeno global BTS. Sin embargo, el caso continúa abierto bajo investigación por presuntas irregularidades en operaciones bursátiles.
De acuerdo con la agencia Yonhap News Agency, las autoridades determinaron que no existen pruebas suficientes, por ahora, para justificar una detención, por lo que solicitaron ampliar las indagaciones antes de tomar nuevas decisiones.
El proceso se centra en supuestas maniobras realizadas en 2019, previo a la oferta pública inicial de HYBE, concretada en octubre de 2020. Según la investigación, el empresario habría dado información engañosa a inversionistas.
Las autoridades sostienen que Bang habría asegurado que no existían planes inmediatos de salida a bolsa, mientras en paralelo avanzaban los preparativos para la operación, lo que habría influido en decisiones de venta de acciones.
De confirmarse, esta estrategia le habría permitido obtener beneficios ilícitos estimados entre 190.000 y 260.000 millones de wones, equivalentes a unos 129 a 175 millones de dólares, según los cálculos preliminares.
La legislación surcoreana contempla sanciones severas en casos de manipulación financiera, con penas que pueden ir desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua si se comprueban ganancias ilegales de gran escala.
El caso se remonta a denuncias presentadas a finales de 2024, que derivaron en allanamientos a la sede de HYBE y a la Bolsa de Corea durante 2025, además de medidas cautelares como el congelamiento de algunos activos.
Asimismo, Bang Si-hyuk enfrenta una restricción para salir del país desde agosto de ese mismo año, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para fortalecer el expediente.
El productor ha rechazado de forma reiterada todas las acusaciones. Tanto él como la compañía sostienen que el proceso de salida a bolsa se realizó conforme a la normativa vigente y sin intención de engañar a inversionistas.
En medio de la controversia, también surgió una supuesta carta atribuida a la Embajada de Estados Unidos en Seúl, en la que se habría solicitado levantar la restricción de viaje. No obstante, HYBE negó haber gestionado dicha intervención. Pese al rechazo de la orden de arresto, el proceso sigue en curso. Expertos legales consideran que las autoridades podrían presentar nuevos cargos en el futuro o incluso solicitar nuevamente la detención, dependiendo de los hallazgos de la investigación.