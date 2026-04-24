Niurka Marcos confiesa brujería en La Mansión VIP

Ahora, a través de redes sociales y plataformas digitales, se han dado a conocer capturas de videos de cuando la vedette estuvo una semana en La Mansión VIP. En ellos, realizó algunas acciones, gestos e incluso movimientos hacia sus compañeros que el público reconoce como propios de la brujería. Asimismo, se menciona que podrían ser parte de rituales relacionados con su religión yoruba.