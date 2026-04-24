Niurka Marcos confiesa brujería en La Mansión VIP

Niurka Marcos, conocida también como “la mujer escándalo”, está nuevamente en medio de la polémica tras su salida de La Mansión VIP.
Y es que la estrella cubana aceptó que llevó al reality show un artículo trabajado con brujería, según un video que ahora circula en todas las redes sociales.
La cantante, bailarina y actriz de telenovelas compartió públicamente cómo ha sido su vida tras salir del último proyecto en el que participó, donde fue la primera expulsada por decisión del público.
Ahora, a través de redes sociales y plataformas digitales, se han dado a conocer capturas de videos de cuando la vedette estuvo una semana en La Mansión VIP. En ellos, realizó algunas acciones, gestos e incluso movimientos hacia sus compañeros que el público reconoce como propios de la brujería. Asimismo, se menciona que podrían ser parte de rituales relacionados con su religión yoruba.
Niurka explicó que estos abanicos solo afectan a personas con malas intenciones. Sin embargo, los habitantes de La Mansión VIP realizaron una revisión para saber quiénes habían utilizado los objetos que la cantante llevó al lugar en el que convivió con otros creadores de contenido.
Pero las cosas no quedaron ahí, ya que también se ha dicho que Niurka Marcos buscó hacerle daño a sus compañeros a través de prácticas negativas, como tocar su cabello para frenar lo positivo.
De igual forma, se ha mencionado que parte del malestar de HotSpanish, creador del reality show y con quien Niurka tuvo una fuerte pelea antes de salir, podría deberse a que dicha discusión estuvo malintencionada por parte de la vedette.
“Llevo dos días con retortijones en el estómago. No sé si fueron los nervios por todos estos dramas; a mí no me gustan las polémicas, pero me he tomado medicamento y no me ayuda”, expresó HotSpanish.
Las declaraciones del creador de contenido llegaron a oídos de Rey Grupero, quien aseguró que cuando estuvo dentro de La Casa de los Famosos Telemundo con Niurka también tuvo varios síntomas similares al salir, por lo que advierte a HotSpanish a no tomarse las cosas a la ligera.
Lo cierto es que la salida de Niurka Marcos de La Mansión VIP, sigue dando de que hablar.