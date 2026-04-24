Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid pierde la oportunidad de acercarse al Barcelona

España.

Real Madrid dejó escapar puntos de oro tras empatar frente al Real Betis en la jornada 22 de LaLiga, en un duelo disputado en Estadio La Cartuja. Un resultado que mantiene al conjunto blanco en la pelea, pero con margen cada vez más reducido en la recta final del campeonato.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa continúa enfocado únicamente en el torneo liguero, el último objetivo en pie tras su eliminación en Copa del Rey y UEFA Champions League. Cada jornada se vuelve decisiva en la lucha por el título.

En lo más alto de la tabla se mantiene el FC Barcelona con 82 puntos, consolidado como líder en solitario. Además, los azulgranas cuentan con un partido pendiente que disputarán como visitantes ante el Getafe CF, lo que podría ampliar aún más la ventaja.