Tabla de posiciones LaLiga: Real Madrid pierde la oportunidad de acercarse al Barcelona

Real Madrid dejó escapar puntos de oro tras empatar frente al Real Betis en la jornada 22 de LaLiga, en un duelo disputado en Estadio La Cartuja. Un resultado que mantiene al conjunto blanco en la pelea, pero con margen cada vez más reducido en la recta final del campeonato.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa continúa enfocado únicamente en el torneo liguero, el último objetivo en pie tras su eliminación en Copa del Rey y UEFA Champions League. Cada jornada se vuelve decisiva en la lucha por el título.
En lo más alto de la tabla se mantiene el FC Barcelona con 82 puntos, consolidado como líder en solitario. Además, los azulgranas cuentan con un partido pendiente que disputarán como visitantes ante el Getafe CF, lo que podría ampliar aún más la ventaja.
Por su parte, el Real Madrid suma 74 unidades tras dejar escapar dos puntos clave fuera de casa. A pesar del tropiezo, los merengues logran recortar mínimamente la distancia y se mantienen con opciones matemáticas, aunque obligados a no fallar en lo que resta de campeonato.
En la tercera posición aparece el Villarreal CF con 62 puntos. El “Submarino Amarillo” se aferra a puestos de UEFA Champions League, sosteniendo una campaña sólida que lo mantiene firme en zona privilegiada.
El cuarto lugar es para el Atlético de Madrid, que bajo la conducción de Diego Simeone suma 57 unidades y continúa en la lucha por asegurar su presencia en competiciones europeas.
Más abajo, el Real Betis se queda con 50 puntos tras el empate, mientras que el Getafe acecha de cerca en la clasificación, presionando por escalar posiciones en la tabla.
Con este panorama, LaLiga entra en una fase decisiva. El Real Madrid no baja los brazos y mantiene viva la ilusión del título, sabiendo que aún queda por disputarse un Clásico que podría marcar el rumbo definitivo del campeonato.