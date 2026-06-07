Onda tropical y un sistema de baja presión provocarán lluvias en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud y una vaguada en superficie, asociada a un sistema de baja presión ubicado al suroeste del Golfo de Fonseca, dejará lluvias y tormentas eléctricas este lunes en gran parte del territorio nacional. Según el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de débiles a moderadas en la mayor parte del país. Sin embargo, los mayores acumulados se concentrarán en las regiones suroccidental, sur y central, donde las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias más persistentes y de mayor intensidad.

Las proyecciones meteorológicas indican que departamentos como Copán, Intibucá, La Paz y Lempira podrían registrar acumulados de entre 70 y 80 milímetros de lluvia. Estas cantidades podrían provocar crecidas repentinas de quebradas, inundaciones urbanas en sectores vulnerables y saturación de suelos en zonas montañosas. En la zona central del país también se esperan precipitaciones significativas. Francisco Morazán y El Paraíso podrían acumular hasta 40 milímetros de lluvia, mientras que Comayagua alcanzaría registros cercanos a los 50 milímetros. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que el comportamiento atmosférico observado durante los primeros días de junio podría mantenerse el resto del mes, favoreciendo jornadas con lluvias recurrentes, principalmente durante las tardes y noches.