Vigilan dos zonas con potencial ciclónico en el Pacífico; Amanda no amenaza a Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras

La temporada ciclónica 2026 en el Pacífico mantiene bajo vigilancia a dos zonas con potencial de desarrollo, mientras la tormenta tropical Amanda continúa alejándose de Centroamérica sin representar amenaza para la región.

De acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes, Amanda se ubica a más de 4,700 kilómetros al oeste del Golfo de Fonseca y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, por lo que no implica riesgo directo para Honduras ni para el resto de Centroamérica.

La principal atención se concentra en un área frente a la costa pacífica centroamericana, donde podría formarse un sistema de baja presión durante el próximo fin de semana.

Las condiciones ambientales parecen favorables para que el sistema tenga un mayor desarrollo a inicios de la próxima semana, mientras se desplaza lentamente hacia el norte.

Esta zona presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 10% en las próximas 48 horas y de 70% en los próximos siete días, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución.