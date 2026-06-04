Vigilan dos zonas con potencial ciclónico en el Pacífico; Amanda no amenaza a Centroamérica

La temporada ciclónica 2026 en el Pacífico mantiene bajo vigilancia a dos zonas con potencial de desarrollo, mientras la tormenta tropical Amanda continúa alejándose de Centroamérica sin representar amenaza para la región.
De acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes, Amanda se ubica a más de 4,700 kilómetros al oeste del Golfo de Fonseca y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, por lo que no implica riesgo directo para Honduras ni para el resto de Centroamérica.
La principal atención se concentra en un área frente a la costa pacífica centroamericana, donde podría formarse un sistema de baja presión durante el próximo fin de semana.
Las condiciones ambientales parecen favorables para que el sistema tenga un mayor desarrollo a inicios de la próxima semana, mientras se desplaza lentamente hacia el norte.
Esta zona presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 10% en las próximas 48 horas y de 70% en los próximos siete días, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución.
Una segunda área bajo observación se localiza frente a la costa pacífica de México, donde también podría formarse un sistema de baja presión durante el fin de semana o a inicios de la próxima semana.
En este caso, la probabilidad de desarrollo ciclónico es de 20% en dos días y aumenta a 80% en siete días, según el monitoreo regional.
Aunque por ahora no hay una amenaza directa para Honduras, los expertos recomiendan dar seguimiento a los avisos oficiales, especialmente por la posibilidad de lluvias asociadas a estos sistemas si llegan a organizarse y desplazarse cerca de la región centroamericana.
En el oceáno Atlántico no se reporta actividad ciclónica. La temporada ciclónica del Pacífico inicia antes que la del Atlántico, que comienza el 1 de junio y también finaliza el 30 de noviembre. En ambos casos, las autoridades recomiendan vigilancia permanente, especialmente durante los meses de mayor actividad lluviosa.