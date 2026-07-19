Messi y su triste adiós, gesto de Lamine con Leo, pelea de Paredes y polémica de Cucurella

Las imágenes del partido de la final del Mundial 2026 que le ganó España 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York con gol de Ferran Torres. Triste adiós de Messi.
Así de espectacular lució el MetLife Stadium de Nueva York para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentes en la final del Mundial 2026.
(De izquierda a derecha) La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británica Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes del inicio de la final del Mundial 2026.
El actor estadounidense Tom Cruise se dirige a la multitud antes del inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.
La princesa Leonor de España (izq.) y la infanta Sofía de España (der.) asisten al partido final de la Copa Mundial de la FIFA.
La cantante estadounidense Jennifer Hudson interpreta el himno nacional de Estados Unidos durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La cantante argentina María Becerra entonó el himno nacional de Argentina previo al inicio del partido.
Llenazo en el MetLife Stadium de Nueva York. La asistencia fue de 80,663 aficionados en la final del Mundial 2026.
De lujo. Este niño salió de la mano de Lionel Messi al campo del MetLife Stadium.
Lionel Messi y compañía saludando a los jugadores de España antes del inicio del partido.
El saludo de Lionel Messi y Lamine Yamal durante los actos protocolares de la final del Mundial 2026.
Lamine Yamal y Lionel Messi charlaron por un momento antes de que empezara el partido de la final del Mundial 2026.
Lionel Messi corriendo por el balón y lo sigue Aymeric Laporte.
Gonzalo Montiel y Álex Baena cayeron al suelo tras una disputa del balón.
Lisandro Martínez cayó lesionado y tuvo que salir del partido.
El show del medio tiempo comenzó con Madonna interpretando uno de sus más grandes éxitos, "Music", en donde, sobre un vehículo, era acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo.
Al momento de llegar al estadio a través de uno de los túneles aparecieron Madonna, Ronaldinho y Ronaldo.
Los siguientes artistas en aparecer fueron los integrantes de la banda surcoreana BTS, quienes interpretaron la canción "Dynamite".
Para cerrar el espectáculo aparecieron Shakira y Burna Boy para interpretar uno de los temas principales de Norteamérica 2026, "Dai Dai", como lo hicieron también en la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Azteca.
Shakira le puso el ritmo a la final del Mundial 2026.
Gerard Piqué estuvo en el MetLife Stadium con sus hijos Milan y Sasha y así fueron captados durante la perfomance de Shakira.
Los últimos en salir fueron los niños del coro PS22, presentados después de un pequeño video que mostraba a Pelé en las pantallas del estadio. Acompañados por la cantante colombiana, interpretaron una canción que evocaba al amor, junto a Coldplay.
El defensa argentino Nicolás Tagliafico marcando a Lamine Yamal.
Lamine Yamal no tuvo un buen partido en la final del Mundial 2026.
Leandro Paredes le dio este empujón a Dani Olmo luego de cometer una falta contra Rodri.
El esloveno Slavko Vincic le mostró tarjeta amarrilla a Leandro Paredes.
Lionel Messi se duele en el suelo tras recibir una falta.
Lionel Messi pidió que Marc Cucurella fuera expulsado por cubrirse la boca mientras le hablaba.
Enzo Fernández llegó tarde al balón y le cometió esta falta a Pau Cubarsí. El árbitro Slavko Vincic le sacó la segunda amarilla y se fue expulsado.
El esloveno Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja a Enzo Fernández después de ver la segunda amarilla.
Enzo Fernández pidió disculpas a los aficionados argentinos por su expulsión.
Messi le reclamó al árbitro esloveno Slavko Vincic por su decisión de expulsar a Enzo Fernández.
España se había adelantado ante Argentina, pero el gol de Nico Williams fue invalidado por una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.
Nico Williams puso el pase atrás y Ferran Torres marcó un golazo para poner adelante a España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026.
Ferran Torres gritando con euforia su golazo que le dio a España el título del Mundial 2026.
Ferran Torres celebrando el gol y atrás todos los jugadores suplentes de España corriendo a festejar.
Ferran Torres fue el héroe inesperado de España con su gol para darle el título del Mundial 2026.
Todos los jugadores de España se fueron a celebrar al banderín de esquina el golazo de Ferran Torres.
El abrazo de Lamine Yamal con Ferran Torres tras el golazo para ganar el Mundial 2026.
La reacción de Messi después de que España marcara en la prórroga para tomar la delantera.
La celebración de los jugadores de España tras el final del partido.
Leandro Paredes protagonizó una pelea con jugadores de España tras el final del partido. Acá empuja a Eric García.
Gavi fue otro de los protagonistas de la pelea al final del partido.
Leandro Paredes se fue encima de Gavi tras el final del partido.
Sus compañeros tuvieron que sujetar a Leandro Paredes para quitarle a Gavi, quien cayó al suelo.
Lamine Yamal buscó a Lionel Messi tras el final del partido y le dio este cariñoso abrazo. Una foto que da la vuelta al mundo.
Gran gesto de Lamine Yamal saludando a Leo Messi tras el final del partido.