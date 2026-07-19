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Messi y su triste adiós, gesto de Lamine con Leo, pelea de Paredes y polémica de Cucurella

El gesto que tuvo Lamine Yamal con Messi tras la final, la expulsión perdonada a España y el héroe inesperado.

Messi y su triste adiós, gesto de Lamine con Leo, pelea de Paredes y polémica de Cucurella
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Las imágenes del partido de la final del Mundial 2026 que le ganó España 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York con gol de Ferran Torres. Triste adiós de Messi.

 FOTOS: EFE
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Así de espectacular lució el MetLife Stadium de Nueva York para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentes en la final del Mundial 2026.
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(De izquierda a derecha) La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británica Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes del inicio de la final del Mundial 2026.
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El actor estadounidense Tom Cruise se dirige a la multitud antes del inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.
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La princesa Leonor de España (izq.) y la infanta Sofía de España (der.) asisten al partido final de la Copa Mundial de la FIFA.
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La cantante estadounidense Jennifer Hudson interpreta el himno nacional de Estados Unidos durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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La cantante argentina María Becerra entonó el himno nacional de Argentina previo al inicio del partido.
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Llenazo en el MetLife Stadium de Nueva York. La asistencia fue de 80,663 aficionados en la final del Mundial 2026.
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De lujo. Este niño salió de la mano de Lionel Messi al campo del MetLife Stadium.
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Lionel Messi y compañía saludando a los jugadores de España antes del inicio del partido.
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El saludo de Lionel Messi y Lamine Yamal durante los actos protocolares de la final del Mundial 2026.
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Lamine Yamal y Lionel Messi charlaron por un momento antes de que empezara el partido de la final del Mundial 2026.
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Lionel Messi corriendo por el balón y lo sigue Aymeric Laporte.
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Gonzalo Montiel y Álex Baena cayeron al suelo tras una disputa del balón.
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Lisandro Martínez cayó lesionado y tuvo que salir del partido.
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El show del medio tiempo comenzó con Madonna interpretando uno de sus más grandes éxitos, "Music", en donde, sobre un vehículo, era acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo.
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Al momento de llegar al estadio a través de uno de los túneles aparecieron Madonna, Ronaldinho y Ronaldo.
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Los siguientes artistas en aparecer fueron los integrantes de la banda surcoreana BTS, quienes interpretaron la canción "Dynamite".
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Para cerrar el espectáculo aparecieron Shakira y Burna Boy para interpretar uno de los temas principales de Norteamérica 2026, "Dai Dai", como lo hicieron también en la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Azteca.
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Shakira le puso el ritmo a la final del Mundial 2026.
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Gerard Piqué estuvo en el MetLife Stadium con sus hijos Milan y Sasha y así fueron captados durante la perfomance de Shakira.
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Los últimos en salir fueron los niños del coro PS22, presentados después de un pequeño video que mostraba a Pelé en las pantallas del estadio. Acompañados por la cantante colombiana, interpretaron una canción que evocaba al amor, junto a Coldplay.
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El defensa argentino Nicolás Tagliafico marcando a Lamine Yamal.
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Lamine Yamal no tuvo un buen partido en la final del Mundial 2026.
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Leandro Paredes le dio este empujón a Dani Olmo luego de cometer una falta contra Rodri.
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El esloveno Slavko Vincic le mostró tarjeta amarrilla a Leandro Paredes.
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Lionel Messi se duele en el suelo tras recibir una falta.
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Lionel Messi pidió que Marc Cucurella fuera expulsado por cubrirse la boca mientras le hablaba.
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Enzo Fernández llegó tarde al balón y le cometió esta falta a Pau Cubarsí. El árbitro Slavko Vincic le sacó la segunda amarilla y se fue expulsado.
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El esloveno Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja a Enzo Fernández después de ver la segunda amarilla.
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Enzo Fernández pidió disculpas a los aficionados argentinos por su expulsión.
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Messi le reclamó al árbitro esloveno Slavko Vincic por su decisión de expulsar a Enzo Fernández.
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España se había adelantado ante Argentina, pero el gol de Nico Williams fue invalidado por una falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.
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Nico Williams puso el pase atrás y Ferran Torres marcó un golazo para poner adelante a España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026.
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Ferran Torres gritando con euforia su golazo que le dio a España el título del Mundial 2026.
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Ferran Torres celebrando el gol y atrás todos los jugadores suplentes de España corriendo a festejar.
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Ferran Torres fue el héroe inesperado de España con su gol para darle el título del Mundial 2026.
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Todos los jugadores de España se fueron a celebrar al banderín de esquina el golazo de Ferran Torres.
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El abrazo de Lamine Yamal con Ferran Torres tras el golazo para ganar el Mundial 2026.
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La reacción de Messi después de que España marcara en la prórroga para tomar la delantera.
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La celebración de los jugadores de España tras el final del partido.
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Leandro Paredes protagonizó una pelea con jugadores de España tras el final del partido. Acá empuja a Eric García.
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Gavi fue otro de los protagonistas de la pelea al final del partido.
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Leandro Paredes se fue encima de Gavi tras el final del partido.
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Leandro Paredes se fue encima de Gavi tras el final del partido.
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Sus compañeros tuvieron que sujetar a Leandro Paredes para quitarle a Gavi, quien cayó al suelo.
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Lamine Yamal buscó a Lionel Messi tras el final del partido y le dio este cariñoso abrazo. Una foto que da la vuelta al mundo.
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Gran gesto de Lamine Yamal saludando a Leo Messi tras el final del partido.
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