Tabla máximos goleadores de Mundiales: Mbappé acabó con Messi y cómo quedó Cristiano Ronaldo

Estos son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales de fútbol con Kylian Mbappé y Lionel Messi peleando hasta el final por ser el líder.
28. David Villa - España: El delantero español marcó 9 en 12 partidos y en tres Mundiales (2006/tres goles, 2010/cinco goles y 2014/un gol).
27. Christian Vieri - Italia: El delantero italiano anotó 9 goles en 9 partidos y en dos Mundiales (1998/cinco goles y 2002/cuatro goles).
26. Vava - Brasil: El delantero brasileño marcó 9 goles en 10 partidos y en dos Mundiales (1958/cinco goles y 1962/cuatro goles).
25. Uwe Seeler - República Federal de Alemania: El delantero centro alemán hizo un total de 9 goles en 21 partidos y en cuatro Mundiales (1958/dos goles, 1962/dos goles, 1966/dos goles y 1970/tres goles).
24. Karl-Heinz Rummenigge - República Federal de Alemania: El delantero alemán marcó 9 goles en 19 partidos y en tres Mundiales (1978/tres goles, 1982/cinco goles y 1986/un gol).
23. Paolo Rossi - Italia: El delantero italiano marcó 9 goles en 14 partidos y en dos Mundiales (1978/tres goles y 1982/seis goles).
22. Neymar - Brasil: El delantero brasileño pudo debutar en la Copa del Mundo 2026 tras superar una lesión y logró marcar un tanto, llegando a 9 goles en 15 partidos y en cuatro Mundiales (2014/cuatro goles, 2018/dos goles, 2022/dos goles y 2026/1 gol).
21. Jairzinho - Brasil: El extremo derecho brasileño marcó 9 goles en 10 partidos y en tres Mundiales (1966/sin goles, 1970/siete goles y 1974/dos goles).
20. Eusébio - Portugal: El delantero portugués se quedó con 9 goles en seis partidos y en un solo Mundial, el de 1966.
19. Roberto Baggio - Italia: El delantero italiano marcó 9 goles en 16 partidos y en tres Mundiales (1990/dos goles, 1994/cinco goles y 1998/dos goles).
18. Ademir - Brasil: El delantero brasileño anotó 9 goles en seis partidos y en un solo Mundial, el de 1950.
17. Helmut Rahn - República Federal de Alemania: El delantero alemán marcó 10 goles en 10 partidos y en dos Mundiales (1954/cuatro goles y 1958/seis goles).
16. Thomas Müller - Alemania: El delantero alemán hizo 10 goles en 19 partidos y en cuatro Mundiales (2010/cinco goles, 2014/cinco goles, 2018/sin goles y 2022/sin goles).
15. Gary Lineker - Inglaterra: El delantero inglés marcó 10 goles en 12 partidos y en dos Mundiales (1986/seis goles y 1990/cuatro goles).
14. Grzegorz Lato - Polonia: El delantero polaco firmó 10 goles en 20 partidos y en tres Mundiales (1974/siete goles, 1978/dos goles y 1982/un gol).
13. Teófilo Cubillas - Perú: El mediocentro ofensivo peruano marcó 10 goles en 13 partidos y en tres Mundiales (1970/cinco goles, 1978/cinco goles y 1982/sin goles).
12. Gabriel Batistuta - Argentina: El delantero argentino se quedó con 10 goles en 12 partidos y en tres Mundiales (1994/cuatro goles, 1998/cinco goles y 2002/un gol).
11. Sandor Kocsis - Hungría: El delantero húngaro marcó 11 goles en cinco partidos y en un Mundial, el de 1954.
10. Jürgen Klinsmann - República Federal de Alemania / Alemania: El delantero alemán anotó 11 goles en 17 partidos y tres Mundiales (1990/tres goles, 1994/cinco goles y 1998/tres goles).
9. Cristiano Ronaldo - Portugal: El delantero portugués se despidió con tres goles en la Copa del Mundo 2026 y llego a 11 tantos en 27 partidos y en seis Mundiales (2006/un gol, 2010/un gol, 2014/un gol, 2018/cuatro goles, 2022/un gol y 2026/tres goles).
8. Pelé - Brasil: El delantero brasileño acumuló 12 goles en 14 partidos y cuatro Mundiales (1958/seis goles, 1962/un gol, 1966/un gol y 1970/cuatro goles).
7. Just Fontaine - Francia: El delantero francés hizo 13 goles en seis partidos y un solo Mundial, el de 1958.
6. Gerd Müller - República Federal de Alemania: El delantero alemán firmó 14 en 13 partidos y dos Mundiales (1970/10 goles y 1974/cuatro goles).
5. Harry Kane - Inglaterra: El delantero inglés cerró una destacada participación en la Copa del Mundo 2026 y llegó a 14 goles en 18 partidos y en tres Mundiales (2018/seis goles, 2022/dos y 2026/seis).
4. Ronaldo - Brasil: El delantero brasileño anotó 15 goles en 19 partido y cuatro Mundiales (1994/sin goles, 1998/cuatro goles, 2002/ocho goles y 2006/tres goles).
3. Miroslav Klose - Alemania: El delantero alemán marcó 16 goles en 24 partidos y cuatro Mundiales (2002/cinco goles, 2006/cinco goles, 2010/cuatro goles y 2014/dos goles).
2. Lionel Messi - Argentina: El delantero argentino quedó como el segundo máximo goleador de los Mundiales con 21 goles en 34 partidos y en seis Mundiales (2006/un gol, 2010/sin goles, 2014/cuatro goles, 2018/un gol, 2022/siete goles y 2026/ocho goles).
1. Kylian Mbappé - Francia: El delantero francés, que marcó un doblete en el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 ante Inglaterra, se ubicó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 goles en 22 partidos y en tres Mundiales (2018/cuatro goles, 2022/ocho goles y 2026/10 goles).
Así quedó la tabla de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.