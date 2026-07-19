Scaloni rompió en llanto y sorprendió con el anuncio sobre su futuro en Argentina

Nueva York, Argentina.

Lionel Scaloni dejó en suspenso su continuidad al frente de la selección argentina tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford. Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, el entrenador albiceleste reconoció el duro golpe que significó perder el título, aunque pidió a los aficionados valorar el extraordinario recorrido de su equipo a lo largo del torneo. "Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil. Pero también esto es un triunfo. Espero y deseo que sean conscientes de lo que se ha conseguido y, sobre todo, de la manera en que se logró. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros", expresó.

Scaloni, cuyo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) finaliza en diciembre, evitó confirmar si seguirá al mando de la Albiceleste y reveló que primero sostendrá una conversación con el presidente de la federación, Claudio Tapia. "Con respecto a mí, tengo que hablar con el presidente. Necesito un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar; al presidente le estoy muy agradecido", manifestó. El seleccionador explicó que tanto él como su cuerpo técnico entregaron todo durante el proceso mundialista y que, antes de tomar una decisión, necesita reflexionar sobre el futuro. "Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y con los jugadores. Creo que es justo que pueda tomarme este tiempo para pensarlo. Este lugar es maravilloso, un lugar soñado al que nunca imaginé llegar. Pero para seguir se necesitan muchas cosas, sobre todo volver a resetear y construir un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Y eso me duele, me duele en el alma", afirmó.

Tras pronunciar esas palabras, Scaloni no pudo contener la emoción. Entre lágrimas, abandonó la sala de prensa dejando en el aire su futuro como seleccionador de Argentina, una decisión que mantiene en vilo a todo el fútbol argentino tras el subcampeonato del Mundial 2026.

Sus palabras sobre Messi

Scaloni mencionó que la gente debería "estar orgullosa de Leo" Messi, antes de abandonar la rueda de prensa posterior al encuentro del MetLife Stadium entre lágrimas. "Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada", dijo Scaloni tras la derrota 0-1 en la prórroga de Argentina ante España. El técnico subrayó que no había hablado con Messi sobre su futuro. En su emotiva comparecencia en rueda de prensa, Scaloni afirmó que había "llorado todo lo que tenía que llorar" en el vestuario, pero la emoción era todavía muy evidente.