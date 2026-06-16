Messi se destapa con hat-trick y destroza récord que parecía imposible en Mundiales

Kansas City, Estados Unidos.

Con su triplete, el astro rosarino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica de goleadores mundialistas. Un registro que lo coloca en lo más alto del torneo y lo acerca aún más a una marca que parecía inalcanzable durante años.

Lionel Messi volvió a brillar en el escenario más grande del fútbol y fue la gran figura de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026 ante Argelia donde golearon 3-0. El capitán albiceleste firmó una actuación memorable con un hat-trick que quedará para la historia, en una noche soñada que reafirma su condición de leyenda del fútbol mundial.

El encuentro no estuvo exento de tensión en la carrera por los récords. Minutos antes, Kylian Mbappé había marcado un doblete que lo ponía momentáneamente por encima de Messi con 14 anotaciones, pero el argentino respondió con autoridad para recuperar el protagonismo y volver a instalar su nombre en la historia grande de los mundiales.

La actuación de Messi fue determinante desde el inicio del partido en Kansas City. Apenas a los 17 minutos, tras una asistencia de Rodrigo De Paul, el rosarino sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se incrustó en el arco defendido por Luca Zidane, abriendo el camino del triunfo argentino.

En el complemento, el capitán volvió a aparecer con su instinto goleador tras aprovechar un rebote del arquero argelino luego de un remate de Alexis Mac Allister. Siempre atento dentro del área, Messi no perdonó y firmó su doblete para acercarse a una cifra histórica.

La consagración llegó al minuto 75, cuando desde la frontal del área colocó un remate preciso junto al poste para completar su triplete y alcanzar los 16 goles mundialistas. Cinco minutos más tarde fue sustituido por Nico Paz, abandonando el terreno de juego bajo una ovación cerrada del público argentino, consciente de que acababa de igualar una de las marcas más emblemáticas en la historia de los Mundiales.

Con este triplete, Messi iguala una marca que parecía inalcanzable y se convierte en el máximo goleador en activo dentro de la historia del certamen, además de quedar a un paso de quedarse en soledad con el récord absoluto.

La cifra de 16 goles lo sitúa en la cima del ranking histórico junto a Klose, pero con una diferencia clave: el alemán ya no compite, mientras que el argentino sigue activo y en plena disputa, con opciones reales de convertirse en el máximo goleador en solitario.