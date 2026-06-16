Argentina vs Argelia EN VIVO hoy, hora y dónde ver: ¡Messi debuta en el Mundial 2026!

Kansas City, Estados Unidos.

Argentina llega más reforzada en lo anímico que en lo físico. El conjunto que dirige Lionel Scaloni tiene una idea clara de juego, ha hecho una suave transición de la plantilla que se proclamó campeona y está respaldada por los números.

Argentina , la campeona del mundo, comienza la defensa del título, este martes frente a Argelia , con dudas sobre el estado físico del plantel, que puede condicionar su esquema táctico, pero la certeza de competir con un bloque que mantiene el espíritu de Qatar 2022.

La 'Scaloneta' sumó hace dos años, también en Estados Unidos, su segunda Copa América y encabezó con mano de hierro las eliminatorias mundialistas. Sin situaciones convulsas desde que Scaloni dio con la tecla, con la forma de arropar a Messi, la Albiceleste se ha mostrado como un equipo fiable, que comienza el Mundial como máximo favorito; vigente campeón y número uno del ránking FIFA.

Sin embargo, es el aspecto físico el que más le condiciona. Emiliano Martínez, que se rompió un dedo en la final de la Europa League que ganó con el Aston Villa, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nico González, Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Álvarez llegan muy justos al comienzo de la competición. Nicolás Tagliafico, con un desgarro en el sóleo, está descartado para el primer partido.

Por eso, Scaloni medita si hacer alguna variante táctica, con cinco atrás, con Giuliano Simeone y Nico González como carrileros o mantener el 4-3-3 con Nahuel Molina en la banda derecha, pese a que el jugador del Atlético ha estado sin ritmo de competición en el último mes.

Más claro parece el centro del campo, con Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández guardando las espaldas a Lionel Messi, que tendría como compañeros en el ataque a Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El 'Toro' parece un paso por delante de Julián Álvarez. Suplente de este en la Copa América, regresa a Estados Unidos reforzado por una campaña en la que ha vuelto a ser el jugador más importante del Inter, campeón de la Liga italiana, ha marcado más goles que el rojiblanco (22 por 20 de la 'Araña') y ha sido el más destacado en los amistosos previos al Mundial.

Julián ha sumado a sus problemas físicos el 'ruido' generado por su posible salida del Atlético de Madrid, con el supuesto interés del PSG y las ofertas de Barcelona y Real Madrid, rechazadas por el club rojiblanco, como posibles elementos desestabilizadores.

La duda con Argelia, mientras, es qué equipo se verá en Kansas. Si el que fue capaz de derrotar a Países Bajos (1-0), el pasado 3 de junio, y se clasificó sin problemas al Mundial o el que fracasó en la Copa África, derrotado en cuartos de final por Nigeria (0-2), en un partido en el que dio una mala imagen.

Con Vladimir Petkovic, el técnico de las tres nacionalidades (bosnio, croata y suizo) que llegó a dirigir a Scaloni en la Lazio, los 'Zorros del Desierto' han ganado 21 partidos, empatado 4 y perdido 3, un buen balance que pone en alerta a la Albiceleste, escarmentada tras comenzar la anterior Copa del Mundo con una inesperada derrota frente a Arabia Saudita.

Con el meta Luca Zidane -con el que vuelve un apellido ilustre a un Mundial- recuperado de la fractura facial que sufrió con el Granada, la estrella del equipo sigue siendo Riyad Mahrez, pese a que está lejos del jugador que fue elegido MVP de la Premier (2016) y explota el tramo final de su carrera en el fútbol saudí.