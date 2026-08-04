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Tres hombres muertos y otro herido en ataque armado en una casa de campo en Jutiapa, Atlántida

Las víctimas han sido identificadas como Tomas Bodden Martínez, Darwin Manuel Vásquez e Irvin Hernández Altamirano

Tres hombres muertos y otro herido en ataque armado en una casa de campo en Jutiapa, Atlántida

Darwin Vásquez e Irvin Noé Hernández Altamirano, dos de las víctimas mortales.
Jutiapa, Atlantida

La violencia volvió a enlutar el departamento de Atlántida la noche de ayer lunes, luego de que tres hombres fueran atacados a balazos en una propiedad ubicada en la aldea Roma, jurisdicción del municipio de Jutiapa.

Las víctimas han sido identificadas como Tomas Harris Bodden Martínez, Darwin Manuel Vásquez e Irvin Noé Hernández Altamirano. Uno de ellos recién había llegado de Estados Unidos y residía en Utila; el otro vivía en el municipio de San Francisco, Atlántida.

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De acuerdo con los informes preliminares, el ataque armado por sujetos desconocidos se registró en el interior de una casa de campo.

Tras el tiroteo, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos de las víctimas en las instalaciones internas de la vivienda, mientras que el tercer cadáver quedó tendido en el área del patio, a pocos metros de la piscina.

Tomas Harris Bodden Martínez, otra de las víctimas mortales.

Tomas Harris Bodden Martínez, otra de las víctimas mortales.

Durante el hecho violento, un cuarto hombre resultó herido. Su estado de salud se mantiene bajo reserva.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen, resguardar las evidencias e iniciar las primeras investigaciones que permitan dar con el paradero e identidad de los perpetradores de este triple homicidio; posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cadáveres.

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Redacción La Prensa
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