"Les pido de corazón que no se cansen de buscar a mi niña": Madre de Génesis

San pedro sula, Honduras

La búsqueda de Génesis Mariah Ortiz continúa sin resultados positivos, mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y de que regrese a casa. El lunes, Génesis Ortiz (de 11 años) cumplió 12 días de desaparecida. Hasta el momento, no existen pistas concretas sobre su paradero, pese a los operativos de búsqueda desarrollados por las autoridades y al apoyo de familiares y vecinos. Saraí Ramírez, madre de la menor, manifestó su angustia y pidió a las autoridades que no cesen los operativos para localizar a su hija, quien desapareció el pasado miércoles 22 de julio en la colonia Nuevos Horizontes, de San Pedro Sula.

Familiares han señalado que existe la sospecha de que la menor pudo haber sido raptada por personas que se movilizaban en una camioneta de color negro, según las primeras declaraciones de una vecina del sector. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado esta versión ni han brindado información concreta sobre el avance de las investigaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Les pido de corazón que no se cansen de buscar a mi niña. No nos abandonen. Nosotros seguimos con la esperanza de volverla a abrazar y necesitamos que continúen investigando hasta encontrarla”, expresó la madre.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen comunicación con la familia y continúan con las diligencias para establecer qué ocurrió con la niña. Durante los últimos días, familiares, equipos de búsqueda y voluntarios han realizado recorridos en diferentes sectores de la zona norte, incluyendo áreas cañeras, centros hospitalarios y otros puntos donde podrían obtener información que ayude a encontrarla. Además, se han colocado afiches con la fotografía de Génesis en distintos sectores de San Pedro Sula para ampliar la búsqueda y solicitar apoyo ciudadano. La familia de Génesis Ortiz reiteró el llamado a la población hondureña para que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique con las autoridades a través de la línea de emergencia 911.