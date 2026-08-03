Alcohol, velocidad y distracciones provocan hasta el 60% de los percances viales

San Pedro Sula, Honduras

Bajo los efectos del alcohol, el cerebro humano pierde de forma drástica la capacidad de calcular riesgos. Un ejemplo de lo terrible que puede ser ir al volante bajo la ingesta de alcohol se vio la mañana del domingo. Las autoridades de Vialidad confirman que el conductor responsable del accidente ocurrido en la colonia Sitraplast manejaba en estado de ebriedad. El impactante accidente se llevó todo el cerco de una vivienda habitada por dos personas de la tercera edad y quedó grabado en video. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en San Pedro Sula revela que la combinación de alcohol, exceso de velocidad y distracciones al conducir provoca hasta el 60% de los percances viales en la región.

Jairo Ramos, subcomisionado de Vialiad en la zona norte, confirmó que en los últimos fines de semana los decomisos de licencias de conducir por conducir bajo el influjo del alcohol han registrado un marcado incremento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Solo en el último fin de semana, alrededor de 60 conductores fueron sorprendidos en los operativos de control. Uno de los casos más graves derivó en una multa de 15,000 lempiras y la suspensión de la licencia durante 6 meses", detalló el subcomisionado Ramos.

El jefe policial advirtió que las personas al volante bajo estos efectos "no solo ponen en peligro su propia vida, sino también la de peatones, otros conductores e incluso la de su propia familia". Asimismo, confirmó que, como parte de las nuevas medidas preventivas, se están implementando pruebas antidopaje en campo para detectar otras sustancias prohibidas.

El problema va más allá de la vialidad y toca el tejido social. La mezcla de alcohol con drogas ilícitas agrava exponencialmente la peligrosidad en las carreteras. Javier Ortiz, representante de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, advirtió que el consumo inicia cada vez a edades más tempranas.