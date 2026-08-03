La Chico abre el debate sobre el saneamiento ambiental en SPS y llega a la Corporación Municipal

San Pedro Sula, Honduras

La Corporación Municipal conoció en sesión la petición de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), que pide proteger los terrenos destinados a las plantas de tratamiento, definir el futuro del alcantarillado sanitario y preparar la transición de la concesión de Aguas de San Pedro antes de 2030. En su más reciente sesión, los corporativos conocieron la carta y decidieron trasladarla a las dependencias técnicas responsables para que elaboren un informe que permita responder a cada uno de los planteamientos relacionados con el tratamiento de aguas residuales de la ciudad.

La correspondencia fue remitida a la Gerencia de Infraestructura y a la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (Dirsse), dependencia encargada de supervisar el contrato de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Los representantes de la industria de la construcción esperan que, con esta decisión, la Municipalidad inicie el análisis técnico de un tema que durante años ha permanecido pendiente y que hoy cobra mayor urgencia debido al acelerado crecimiento urbano de la capital industrial y al fin de la concesión. En su carta, el Chico advierte que San Pedro Sula continúa expandiéndose con nuevos edificios, urbanizaciones y un incremento sostenido de la población, mientras la infraestructura sanitaria sigue sin contar con las plantas de tratamiento necesarias para procesar las aguas residuales que genera la ciudad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gremio considera indispensable proteger los terrenos adquiridos para ese propósito, recuperar el espacio invadido en Chotepe y comenzar desde ahora la planificación del modelo que sustituirá la actual concesión de Aguas de San Pedro cuando concluya en 2031.

Las peticiones en nombre de los sampedranos

Entre las solicitudes presentadas destacan el traspaso inmediato a Aguas de San Pedro de los terrenos disponibles en Cofradía y Rivera Hernández para garantizar su protección. Además, solicitan la reposición del predio perdido en Chotepe, que fue invadido; la elaboración de un informe sobre el estado legal y administrativo de esos inmuebles; la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, y la gestión de financiamiento nacional e internacional para construir las futuras plantas de tratamiento. César García, presidente de la Chico capítulo norte, afirmó que la cobertura realizada por LA PRENSA sobre la problemática del saneamiento confirma las preocupaciones que el sector construcción y otros vienen exponiendo desde hace varios años. "San Pedro Sula no puede seguir esperando una solución para el tratamiento de sus aguas residuales. Lo que pedimos es que se protejan los terrenos que aún están disponibles y que se resuelva la situación de los que fueron invadidos", manifestó. García reconoció que el aumento en los costos probablemente obliga a replantear el diseño original de las plantas de tratamiento, pero insistió en que ello no puede convertirse en una excusa para abandonar el proyecto. "Lo mínimo es proteger esos terrenos, definir claramente las responsabilidades de la Municipalidad y de Aguas de San Pedro y dejar una ruta antes de que termine la concesión. No podemos seguir heredando este problema de administración en administración", señaló.

La preocupación también es compartida por especialistas en recursos hídricos. Osmín Bautista asegura que los ríos y quebradas que atraviesan San Pedro Sula presentan altos niveles de contaminación debido a la descarga de aguas residuales sin tratamiento. "Uno de los principales objetivos de la concesión era precisamente construir el sistema de tratamiento de aguas residuales, pero a cuatro años de que finalice ese contrato ese objetivo sigue pendiente. Es un enorme reto ambiental y de salud pública. Esperamos que la Corporación Municipal atienda este tema e incluso pueda discutirse en un cabildo abierto", expresó.

Se dio por recibida la correspondencia

Desde la Corporación Municipal, el regidor José Antonio Rivera confirmó que la petición seguirá el procedimiento administrativo correspondiente y que las dependencias municipales deberán presentar un informe técnico que posteriormente será conocido por el alcalde y los corporativos. "Estamos claros de que se trata de un tema prioritario para la ciudad", afirmó Rivera. La decisión de la Corporación de remitir el expediente a las áreas técnicas representa el primer paso institucional para responder a una preocupación compartida por empresarios, especialistas y sectores ciudadanos.