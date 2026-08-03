Matrícula escolar cae y Honduras pierde 13,128 estudiantes

Tegucigalpa, Honduras

Datos oficiales del Sistema Integrado de Información Educativa de la Secretaría de Educación muestran que la matrícula nacional pasó de 1,841,292 estudiantes en 2025 a 1,828,164 en 2026, una disminución de 13,128 alumnos, equivalente al 0.7%.

La matrícula escolar de este año no alcanzó las cifras registradas al inicio del año lectivo de 2025 , lo que confirma una nueva reducción en el número de estudiantes inscritos en el sistema educativo.

La reducción refleja que miles de niños y jóvenes no retornaron a las aulas durante el presente año lectivo. El análisis por departamentos revela que la caída de la matrícula no ha sido uniforme. Sin embargo, los mayores descensos se concentran en las zonas con mayor densidad poblacional y urbana.

Los departamentos con la mayor caída en la matrícula escolar son Francisco Morazán y Cortés. El primero registra la disminución más alta en términos absolutos, con 6,017 estudiantes menos.

En 2025, Francisco Morazán contabilizó 321,994 alumnos matriculados. Para este año, la plataforma de la Secretaría de Educación reporta 315,977 estudiantes, lo que refleja la reducción.

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En el caso de Cortés, las cifras oficiales indican que, para igualar la matrícula de 2025, cuando se registraron 323,529 alumnos, aún deben matricularse 4,377 estudiantes.

La Educación Básica, que comprende de primero a noveno grado, es el nivel que enfrenta el mayor rezago, con un déficit superior a 10,000 estudiantes en comparación con la matrícula del año anterior.

Al desagregar la información por ciclos educativos, se observa que el tercer ciclo, de séptimo a noveno grado, concentra la mayor pérdida, con 8,700 alumnos menos que en 2025.

Estas cifras evidencian que, en lugar de reincorporar al sistema educativo a menores que permanecían fuera de las aulas, miles continúan fuera del sistema educativo.

En prebásica, los registros evidencian que, además de incorporar nuevos estudiantes, hacen falta 2,549 menores para alcanzar la matrícula de 2025.

Otros departamentos que reflejan pérdidas importantes son El Paraíso, con unos 1,600 estudiantes menos que el año pasado; Intibucá, con una reducción de 1,075 alumnos, y Comayagua, con 890 estudiantes menos.